Rapport over ‘partygate’ Johson al over een paar dagen verwacht

Dinsdag kwam er nog een schandaal bij: ook tijdens Johnsons verjaardag, op 20 juni 2020 dus terwijl er een lockdown gold, zouden de regels zijn verbroken. Beeld EPA

Volgens Sky News zou de politie er geen probleem mee hebben dat het onderzoek van topambtenaar Sue Gray wordt vrijgegeven voordat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond. Politiechef Cressida Dick kondigde maandag aan dat er naast het onderzoek van Gray ook een politieonderzoek zou komen.

De onrust over een reeks vermeende feesten, waarbij in sommige gevallen Boris Johnson ook aanwezig zou zijn, wordt ‘partygate’ genoemd en heeft de positie van de premier aan het wankelen gebracht.

De lijst aan schandalen stapelde zich de afgelopen weken op. Het onderzoek van Gray richtte zich al op liefst twaalf borrels en feestjes, waarvan zeven in het ambtshuis 10 Downing Street en nog eens vijf op verschillende departementen. Dinsdag kwam nog weer een omstreden feestje aan het licht: ook tijdens Johnsons verjaardag op 20 juni 2020 — dus terwijl er een lockdown gold — zouden de regels zijn verbroken. Volgens nieuwszender ITV ontving de premier tientallen mensen voor zijn verjaardag, kreeg hij taart en werd hij toegezongen.

De Conservatieve parlementariër Andrew Bridgen noemde de nieuwe onthullingen ‘de laatste druppel’. Voormalig partijvoorzitter Sayeeda Warsi zei tegen de BBC dat Johnson goed moet nadenken over de vraag of het nog in het landsbelang is als hij aanblijft.

En zij zijn niet de enigen. Steeds meer Conservatieve parlementariërs beginnen te schandalen die de flamboyante Johnson achtervolgen beu te worden. Ze vrezen immers dat zijn gedrag niet alleen op hemzelf, maar ook op de partij slecht afstraalt.

Dat is een wezenlijk gevaar voor Johnsons premierschap, mogelijk nog groter dan het politieonderzoek. Zijn fractiegenoten kunnen hem proberen af te zetten als partijleider. Om een stemming over zijn positie aan te vragen, is de steun nodig van 15 procent van de Conservatieve parlementsleden. Een hooggeplaatste parlementariër schatte in The Guardian dat Johnson mogelijk al de steun is verloren van een derde van de hooggeplaatste Conservatieven. Het gaat dan om ministers en belangrijke partijfunctionarissen.

Als Johnson wordt afgezet als partijleider, moet hij ook weg als premier.