Rapport: geen enkel land haalt WHO-richtlijnen voor schone lucht

Smog in New Delhi, India Beeld AP

In Azië was de luchtkwaliteit over het algemeen het ergst. De schoonste lucht werd gevonden in Nieuw-Caledonië, een eilandengroep in de Grote Oceaan. Onder de ontwikkelde landen had Finland de beste luchtkwaliteit. Er waren wereldwijd wel 222 steden die het doel haalden.

Het probleem zit in fijnstof dat kleiner is dan 2,5 micrometer per deeltje. Dat komt bijvoorbeeld voor in de uitstoot van auto’s en elektriciteitscentrales en rook van bosbranden. Volgens wetenschappers is fijnstof verantwoordelijk voor 7 miljoen vroegtijdige doden per jaar.

De WHO stelde daarom afgelopen najaar richtlijnen op waarin de acceptabele hoeveelheid fijnstof per kubieke meter lucht gehalveerd werd.

Amsterdam

In juni 2021 toonden resultaten van het Europees Milieuagentschap (EEA) nog aan dat Amsterdam, ondanks eerdere verbeteringen, ronduit slecht scoorde wat betreft luchtkwaliteit: van de 323 onderzochte Europese steden stond Amsterdam op plek 182. In 127 steden kreeg de luchtkwaliteit toen het label ‘goed’. Dat betekent dat de kans op het krijgen van aan luchtvervuiling gerelateerde ziekten, waaronder kanker, er een stuk minder is. Van de negen onderzochte Nederlandse steden, had de hoofdstad de meest vervuilde lucht.

In december van dat jaar haalde Amsterdam vervolgens een ‘mijlpaal’ door aan de Europese grenswaarden te voldoen, zo bleek uit onderzoek van Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Toen benadrukte wethouder Egbert de Vries (Verkeer, Vervoer, Water en Luchtkwaliteit) te streven naar het behalen van de nieuwe strenge luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie binnen aanzienlijke tijd. “Dit college heeft de ambitie om in 2030 alleen nog uitstootvrij verkeer rond te hebben rijden in Amsterdam; al in 2025 worden de eerste uitstootvrije zones ingevoerd.”