Rapper Murda door Turkse rechter veroordeeld tot ruim vier jaar cel voor ‘aanmoedigen drugsgebruik’

Önder Doğan, artiestennamen Murda, Turk en Önder, is een Turks-Nederlands rapper. Beeld Jesse/Shots fired

Dat schrijven diverse Turkse media en wordt bevestigd door de 37-jarige rapper zelf op Instagram. Hij werd vorig jaar gearresteerd op het vliegveld toen hij Turkije wilde verlaten. Doğan werd aangeklaagd omdat in de liedjes Expensive en Eh Baba het gebruik van drugs zou worden aangemoedigd. Een vergrijp waar in Turkije vijf tot tien jaar gevangenisstraf voor staat.

In het nummer Eh Baba rapt Doğan dat hij een joint rookt en volgens de autoriteiten stimuleert hij daarmee drugsgebruik. De rapper ontkent. “Murda rapt dat hij zélf een joint rookt, absoluut niet dat mensen joints moeten roken,” zei zijn manager al eerder in Het Parool.

Slecht nieuws

De rapper, die in Nederland is voor de opnames van een album, schrijft op Instagram dat hij ‘helaas slecht nieuws heeft ontvangen van zijn advocaat. Volgens hem gaat het om liedjes die hij lang geleden heeft gemaakt. “Nummers die zijn uitgebracht en miljoenen mensen hebben bereikt. Ik heb deze nummers voor mijn publiek gespeeld tijdens concerten en mijn fans zongen alle woorden mee. We lachten en dansten samen op al deze nummers. Het zijn nummers die ook geliefd zijn bij mensen die geen Turks praten. Deze mensen zijn na het luisteren van mijn muziek Turkse woorden gaan zingen en rappen.”

De zaak heeft de muziek een negatieve lading gegeven en de rapper snapt niet dat hij wordt gestraft. “De rechter denkt dat mijn dochter het door deze nummers verdient om haar vader vier jaar en twee maanden niet te zien. Hetzelfde geldt voor mijn familie. Ik zal dit nooit begrijpen en het er nooit mee eens zijn. Heel verdrietig.”

Doğan werd geboren in Amsterdam-Noord. Zijn ouders, actief in de theaterwereld, voedden hem op in Madrid en later in Istanboel. Bij zijn terugkeer in Nederland brak hij door als rapper Murda, maar grote successen kwamen er toen hij enkele jaren geleden in het Turks ­begon te rappen.

Vorig jaar voerde hij met zijn drie grootste hits de top drie van de Turkse hitlijst aan: Aya (1), Eh Baba (2) en Bi Sonraki Hayatimda Gel (3). Ook werd hij coach in de Turkse editie van The Voice.