Rapclip vol grove haatteksten houdt Israël een spiegel voor

Rosenman (rechts) en Zakout geven elkaar ervan langs in Let's talk straight, een videoclip vol vooroordelen over Palestijnse en Joodse Israëliërs.

De haatclip van ruim zes minuten is opgenomen in een garage en heet Let’s Talk Straight. Uriya Rosenman (31) en Sameh ‘Saz’ Zakout (37) nemen geen blad voor de mond. De ene na de andere belediging spugen ze uit. Heel herkenbaar, want zo wordt er over elkaar gesproken, vinden velen. ‘Ze houden Israël een spiegel voor’, schreef The Jerusalem Post. De clip is al ruim 4 miljoen keer bekeken.

Rosenman brandt los: “Niet huilen over racisme. Stop met zeuren. Jullie leven in clans, vuren geweren af op bruiloften. Jullie misbruiken dieren, stelen auto’s, slaan jullie eigen vrouwen…” Tussendoor herhaalt Rosenman steeds dat hij geen racist is. “Mijn tuinman is Arabisch.”

Adviezen genegeerd

Het antwoord van Zakout is al even uitgesproken. “Jullie gaat het alleen maar om geld en macht, jullie willen de anderen eronder houden omdat je je het uitverkoren volk waant.” Ook Zakout zegt dat hij geen racist is, ‘alleen heel boos’.

Rosenman en Zakout negeerden adviezen hun clip op een later, minder explosief tijdstip, uit te brengen. Juist nu was het nodig openhartig te zijn, vonden ze. De clip is geïnspireerd door het beroemde I’m not a racist van Joyner Lucas, een Amerikaanse hiphopartiest die in 2017 rapte over de kloof tussen wit en zwart.

De reacties op de Israëlische versie zijn overwegend positief. Rosenman: “Ik denk dat we beheerst worden door angst.” Zakout wil Israël veranderen, maar niet door zijn Palestijnse identiteit steeds te benadrukken. “Ik ben een mens. Punt. Wij zijn in de eerste plaats mensen.”

De twee gelegenheidrappers – Rosenman is docent en Zakout acteur – hebben elkaars families bezocht en vriendschap gesloten. “We willen doorgaan met het verspreiden van de boodschap over samenwerking tussen Arabieren en Joden,” aldus Rosenman.