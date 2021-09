Rampenonderzoek: jeugd is nu al de dupe van klimaatcrisis

Scholieren en studenten voeren actie tijdens de wereldwijde klimaatstaking van Fridays For Future. Beeld ANP

Kinderen die nu worden geboren zullen tijdens hun leven gemiddeld zeven keer vaker worden blootgesteld aan hittegolven dan mensen die zijn geboren in 1960. Zij zullen ook gemiddeld tweemaal zoveel bosbranden meemaken, 2,6 maal meer perioden van droogte, 2,8 maal meer overstromingen, 1,5 maal meer tropische cyclonen, en bijna driemaal zoveel mislukte oogsten als mensen die zestig jaar geleden zijn geboren. Dat blijkt uit een internationaal wetenschappelijk onderzoek, dat maandag is gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Science.

“Klimaatverstoring raakt dus niet alleen toekomstige generaties, zoals je vaak hoort. Mensen die vandaag jonger zijn dan 40 zullen een ongekend leven leiden wat betreft blootstelling aan droogte, hittegolven, mislukte oogsten en overstromingen,” zegt Wim Thiery, klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit Brussel en hoofdauteur van de studie. “En dit zelfs onder de meest ambitieuze scenario’s ter beperking van de klimaatverandering.”

Thiery en zijn medeauteurs wilden onderzoeken of het echt zo is dat klimaatverandering een probleem is dat verschillende generaties verschillend treft, zoals activisten als Greta Thunberg vaak onderstrepen. Ook bij het groeiend aantal rechtszaken tegen bedrijven en overheden wordt de schade voor jonge generaties vaak aangehaald. Worden de mensenrechten van een 15-jarige echt geschonden door klimaatverstoring? “De juridische kant laat ik over aan de juristen,” zegt Thiery, “maar de uitkomsten van het onderzoek zijn helder. En dat maakt de klimaatcrisis wezenlijk anders dan bijvoorbeeld een probleem als armoede, waar leeftijd minder een onderscheidende rol speelt.”

Bosbranden

Het internationale onderzoeksteam heeft gekeken naar droogte, hittegolven, mislukte oogsten, overstromingen van rivieren, tropische cyclonen en bosbranden. Door klimaatwetenschap en demografie te combineren, hebben de onderzoekers de levenslange blootstelling aan die rampen berekend voor elke generatie die tussen 1960 en 2020 is geboren. En dit voor elk land ter wereld en voor elk gangbaar scenario van opwarming van de aarde.

Onderzoeksleider Thiery is zelf 34 en heeft jonge kinderen, maar hij wil onderstrepen dat het onderzoek aan alle wetenschappelijke standaarden voldoet. “Het beslaat slechts drie pagina’s in Science, maar we hebben er 2,5 jaar aan gewerkt, het is bij Science door zes buitenstaanders gecontroleerd, en we hebben negentig pagina’s moeten schrijven aan antwoorden op hun vragen,” vertelt Thiery, die spreekt van het meest omvangrijke onderzoek uit zijn tienjarige loopbaan.

In Azië en Afrika slechter af

Niet alle jonge generaties worden overal even hard getroffen. De 53 miljoen kinderen die sinds 2016 in Europa en Centraal-Azië zijn geboren, zullen ongeveer vier keer meer klimaatextremen meemaken. De 172 miljoen kinderen in sub-Sahara Afrika, bijna zes keer meer. Als je naar hittegolven kijkt, wordt het voor de kinderen in Afrika zelfs vijftig keer meer.

“Onze resultaten onderstrepen het grote belang van het Parijse klimaatakkoord voor de bescherming van jonge generaties over de hele wereld,” voegt Thiery eraan toe. “Als we erin slagen onze uitstoot de komende jaren drastisch te verminderen, kunnen we de ergste gevolgen voor kinderen wereldwijd nog voorkomen. Tegelijkertijd hebben we een ontnuchterende boodschap voor de jeugd in arme landen. Die staat ongelooflijk veel klimaatextremen te wachten, zelfs bij het meest ambitieuze klimaatbeleid.”