Raketten treffen Amerikaanse ambassade in Bagdad

De Groene Zone in Bagdad. Beeld EPA

Volgens de bron is een raket ingeslagen op een eetgelegenheid, behorend tot de Amerikaanse missie. Zeker een persoon op de ambassade is gewond geraakt. Om wie het gaat, is nog niet bekend.

De Verenigde Staten hebben Irak opgeroepen om beter voor de veiligheid te zorgen. “Sinds september zijn er veertien aanvallen geweest van Iran en aan Iran gelieerde milities op Amerikanen in Irak. We vragen Irak om hun verplichtingen na te komen.”

De diplomatieke missie is de laatste maanden regelmatig het doelwit van raketten. Zondag was het de eerste keer dat de ambassade geraakt werd.