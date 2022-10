Raketten op Belgorod: steeds vaker verplaatst de oorlog zich naar achter het front (en naar Rusland)

De gouverneur van de Russische stad Belgorod verspreidde deze foto van een verwoest elektriciteitsstation. Het zou getroffen zijn door Oekraïense raketten. Beeld AFP

De zuidelijke Russische regio Belgorod is al langer een doelwit van het Oekraïense leger. Het ligt net over de grens bij Charkov, in het noordoosten van Oekraïne, en speelt een belangrijke logistieke rol in de oorlog. Het Russische leger gebruikt het als springplank voor acties in het buurland.

Dat leidde er de afgelopen maanden toe dat onder meer olie-installaties en een vliegveld werden bestookt met raketten. Officieel weet het Oekraïense leger van niks, omdat het hier aanvallen op Russisch grondgebied betreft (en dus wraakacties kan uitlokken). Analytici gaan er echter van uit dat Kiev er wel degelijk achter zit.

Dit weekeinde was voor het eerst de stad Belgorod, op zo’n veertig kilometer van de grens, het doelwit. Er wonen rond de 400.000 mensen. Voor de oorlog was er druk grensverkeer richting Charkov, de Oekraïense miljoenenstad waar zeker aan het begin van de oorlog veel werd gevochten. De Russen telden naar eigen zeggen zestien explosies in Belgorod.

Volgens de gouverneur van de regio zijn er vier gewonden gevallen, ‘onder wie drie uit dezelfde familie’. Ook meldt hij schade ‘aan meer dan twintig huizen’ en ‘een opa met een hersenschudding’.

Tamelijk uniek beeld

Verder zijn er meldingen van voltreffers op een elektrische installatie, waardoor de stroomvoorziening werd onderbroken. Dit lijkt sterk op acties die het Russische leger de afgelopen week in Oekraïne uitvoerde. Na de aanval (op 8 oktober) op de brug die de Krim met het Russische vasteland verbindt, bestookt Rusland steden in heel Oekraïne met raketten. Belangrijk doelwit hierbij is de energievoorziening, zoals bijvoorbeeld die in de westelijke stad Lviv. Een flink deel van de bevolking zat een tijd zonder stroom.

Waar beschietingen voor veel Oekraïense burgers dagelijkse kost zijn, komt de oorlog voor de inwoners van Belgorod nu ook heel dichtbij. Een verslaggever van The New York Times nam er vorige maand een kijkje en trof een stadsbeeld dat voor Rusland tamelijk uniek is: overal rijden militaire trucks en gepantserde voertuigen met de inmiddels beruchte Z-, V- en O-symbolen en er verblijven duizenden vluchtelingen. Dit zijn mensen die verjaagd zijn uit gebieden in de oostelijke Donbas, die door het Oekraïense leger zijn bevrijd.

In winkels en op de markt worden thermisch ondergoed en camouflagekleding verkocht aan soldaten of hun familieleden (voorheen waren die spullen vooral bedoeld voor vissers en jagers). Vaak zijn er explosies te horen. Soms wordt er iets geraakt, andere keren worden inkomende raketten onschadelijk gemaakt door Russisch afweergeschut.

Strijd achter het front

“Het is alsof ze er al zijn,” zegt een inwoner. Overal leeft de angst voor een Oekraïense invasie. “Er zijn zoveel geruchten,” vertelt iemand anders. “De mensen zijn bang.” Regelmatig vinden er ontruimingsoefeningen plaats in scholen en winkelcentra. Langs de grens zijn dorpen en stadjes geëvacueerd.

Oekraïne geeft officieel geen reactie op de beschietingen, zoals ook de spectaculaire aanslag op de brug niet is opgeëist. Analytici zien echter wel dat de strijd zich langzaam verplaatst naar gebieden achter het front. In Rusland zelf dus, in het geval van Belgorod, maar ook in gebieden die door Rusland zijn geannexeerd. Dit weekend werd ook de stad Donetsk getroffen door raketten. Deze hoofdstad van de gelijknamige ‘volksrepubliek’ is al sinds 2014 in handen van strijders die worden gesteund door Rusland. Bij deze beschieting werd een gebouw van de lokale overheid verwoest.

Wat dit allemaal betekent, is nog onduidelijk. Sommige experts vrezen een verdere escalatie van de oorlog, omdat Oekraïne niet terugschrikt voor aanvallen op Russisch grondgebied of gebied dat door Rusland is geannexeerd.