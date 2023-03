Racistisch, homofoob, seksistisch: onderzoek fileert politiekorps van Londen

Agenten van de Metropolitan Police in Londen. Beeld In Pictures via Getty Images

Seksuele intimidatie, homofobie, onverbloemd racisme en kardinale blunders: een nieuw rapport over het functioneren van en de cultuur binnen de London Metropolitan Police laat geen spaan heel van het Londense politiekorps.

Het 363-pagina’s tellende rapport, dat dinsdagnacht werd gepubliceerd, beschrijft de London Metropolitan Police als een ‘boys club’ waarin institutioneel racisme en seksisme hoogtij vieren. Er zijn verhalen over mannelijke agenten die hun geslachtsdeel aan collega’s laten zien, seksspeeltjes in elkaars koffiekoppen doen en zakken urine naar auto’s gooien.

Een op de tien vrouwelijke agenten in het korps zegt in het onderzoek weleens door mannelijke collega’s te zijn lastiggevallen, een derde zegt seksisme op de werkvloer te ervaren, twintig procent hoort homofobe opmerkingen. Agenten die door hun meerderen zijn lastiggevallen, geven in het onderzoek aan dat er niks met hun klachten wordt gedaan.

Baard afgeknipt

Agenten van kleur worden volgens het rapport eveneens geregeld getreiterd door hun collega’s. Zo wordt een incident beschreven van een moslimagent die bacon in zijn laarzen aantrof en werd de baard van een sikhagent door collega’s afgeknipt. Ook lopen volgens het rapport niet-witte agenten een grotere kans om ontslagen te worden of een standje te krijgen.

Dat racisme komt ook tot uiting in het handelen van het politiekorps, dat ondanks eerdere hervormingen om de diversiteit te verbeteren nog altijd grotendeels uit witte agenten bestaat. Zo worden volgens het onderzoek zwarte Londenaren er bij ‘willekeurige’ fouillering buitenproportioneel vaak uitgepikt.

Het onderzoek naar het grootste politiekorps van het Verenigd Koninkrijk werd uitgevoerd naar aanleiding van de moord op Sarah Everard door een politieagent van het Londense korps. Everard werd in 2021 ontvoerd, verkracht en vermoord door Wayne Couzens.

In het rapport staan naast de cultuur binnen het korps ook grove blunders beschreven. Zo werd een hele reeks verkrachtingszaken geschrapt nadat een koelkast vol dna-bewijsmateriaal kapot was gegaan.

Slecht leiderschap

Volgens Louise Casey, de opsteller van het rapport, is het vertrouwen in de Londense politie door al het bovenstaande tot een dieptepunt gedaald. Slechts de helft van de Londenaren gaf in het onderzoek aan vertrouwen te hebben in de politie, en dat percentage is nog veel lager onder mensen van kleur.

In de eerste plaats wijt Casey de problemen aan slechte leiding, die eerdere kansen om het korps grondig te hervormen heeft laten lopen. Bezuinigingen, in combinatie met de sluiting van lokale politiebureaus, hebben de situatie verslechterd.

Het is volgens Casey, een expert op het gebied van slachtofferrechten en sociaal welzijn, nu of nooit voor de London Metropolitan Police. Als het politiekorps de problemen niet snel weet aan te pakken, rest mogelijk nog maar een oplossing: het korps, met 34.000 agenten, opbreken en onderbrengen bij nationale eenheden.

“Het is niet onze taak als publiek om onszelf te beschermen tegen de politie. Het is de taak van de politie om ons als publiek te beschermen,” aldus Casey. “Veel te veel Londenaren hebben het vertrouwen daarin verloren.”

Hervormingen

Het is niet voor het eerst dat het Londense politiekorps keihard wordt afgerekend in een onderzoek. Naar aanleiding van de racistisch gemotiveerde moord op de zwarte tiener Stephen Lawrence werd in een rapport in 1999 al gesignaleerd dat de politie van de Britse hoofdstad ‘institutioneel racistisch’ is.

Daarop werden hervormingen doorgevoerd om de diversiteit te verbeteren, zoals het toestaan van hoofddoeken en andere religieuze uitingen. Maar de bevindingen uit het nieuwe rapport laten eens te meer zien dat deze maatregelen alleen niet genoeg zijn om de cultuur van diepgeworteld racisme binnen het politiekorps aan te pakken.

Politiecommissaris Mark Rowley zegt zich te schamen voor de ‘afschuwelijke’ bevindingen in het rapport en heeft zijn excuses aangeboden aan de Londenaars. Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, noemt de bewijzen van institutioneel racisme, vrouwenhaat en homofobie vernietigend en heeft hervormingen aangekondigd.