Race tegen de klok: na aardbeving nadert tropische storm Haïti

De beving was krachtiger dan de zo verwoestende schok in 2010, met nu een kracht van 7,2 op de schaal van Richter tegenover 7,0 destijds. Desondanks ligt het aantal slachtoffers vele malen lager. Volgens de lokale burgerbescherming zijn er zeker 1297 doden gevallen en raakten 2800 mensen gewond. Maar er wordt gevreesd voor meer slachtoffers onder het puin.

In 2010 vielen volgens de officiële cijfers meer dan 200.000 doden. “Er zijn minder slachtoffers, omdat het getroffen gebied dunbevolkt is,” weet Cellinie Constant (42) uit Delft, voorzitter van de Haïtiaanse Vereniging in Nederland. “De aardbeving gebeurde om 08.30 uur ’s ochtends, veel mensen waren gelukkig buiten. De slachtoffers waren mensen die nog op bed lagen, of kinderen die binnen zaten.”

Huizen en hotels zijn ingestort, onder meer in de steden Les Cayes en Jeremie. Dag en nacht zoeken Haïtianen naar vrienden en familieleden die vastzitten onder het puin. Ook Judy Aubrain van Stichting Haïti-Contact noemt de situatie verschrikkelijk. “Dit doet denken aan de aardbeving van 2010.” Of het net zo erg is als toen, durft hij niet te zeggen. “Dat beeld hebben we nog niet.”

Pijn

Constant, die in 2007 voor de liefde naar Nederland kwam, heeft af en toe contact met haar ouders in het stadje Camp-Perrin. Soms maar een minuutje, vanwege de slechte verbinding, maar genoeg om te weten dat ze ongedeerd zijn. Hun huis staat wonderwel nog overeind. Dat van haar oma niet meer. Of haar ooms, tantes, nichtjes, andere familieleden en vrienden nog leven, weet ze niet. “De communicatie is slecht.” Ze maakt zich grote zorgen. “Het doet me pijn dat gewonden geen hulp kunnen krijgen. Er is geen plek in de ziekenhuizen,” vertelt ze. “En mensen zitten en slapen buiten op straat, uit angst voor naschokken.”

In 2010 werden slachtoffers met blote handen onder het puin vandaan gehaald. “Er is materiaal nodig. Wegen zijn geblokkeerd door puin, maar ook door bendes die, sinds de moord op president Jovenel Moïse een maand geleden, de straten blokkeren. De situatie was al slecht in het zuiden en is nu nog slechter. Je kunt nergens met de auto naartoe.”

Het Caribische eiland was net opgekrabbeld na orkaan Matthew, die in 2016 huishield. “Haïti werd zwaar getroffen. Mensen hadden hun huizen net weer opgebouwd en nu ligt alles weer op de grond,” vertelt Constant, die foto’s en filmpjes laat zien van de puinhopen.

Ook Christella Garard volgt de situatie in het land op de voet, via sociale media en via vrienden en familie in Haïti. “Mensen maken zich vooral zorgen over de naschokken, en over storm Grace die op de loer ligt.”

Het is een race tegen de klok. Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center bereikt die tropische storm Grace het Haïti vandaag. De wind en regen die de storm meebrengt zullen het reddingswerk verder bemoeilijken.

Garard maakt zich meer zorgen over de ‘hulpdiensten’ uit Amerika die het land willen binnendringen. “De geschiedenis heeft laten zien dat ze tot nu toe meer ellende hebben gebracht dan hulp. Ik vrees dat dit weer gaat gebeuren.”

Fouten

Ook Constant is bang dat de fouten die bij de vorige aardbeving in 2010 zijn gemaakt, zich zullen herhalen. “Er kwam veel hulp, maar er was geen coördinatie. Een helikopter ging bijvoorbeeld naar een plek waar hij niet kon landen en hulptroepen stonden op plekken waar geen hulp nodig was. Op plekken waar ze wel nodig waren, was niemand. Geld dat werd ingezameld, kwam nooit bij de Haïtianen terecht. Ik hoop dat we daarvan geleerd hebben.”

Zelf is Constant begonnen met inventariseren van wat de Haïtianen nodig hebben. Dat doet ze samen met een grote organisatie in Parijs. “De scholen zouden op 6 september weer opengaan, maar de gebouwen zijn kapot. Je wilt de kinderen wel activiteiten bieden, anders komen ze op straat terecht. Honger is er nog niet, maar dat weten we pas echt zeker als er meer duidelijk wordt over de omvang van de ramp.”