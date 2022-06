R. Kelly veroordeeld tot dertig jaar in misbruikzaak

Beeld REUTERS

Kelly was bij het vonnis zelf in de rechtbank aanwezig. De openbaar aanklagers hadden een straf van minimaal 25 jaar geëist. De advocaten van Kelly vonden dat hij maximaal tien jaar had moeten krijgen.

Tijdens de zitting maakten enkele vermeende slachtoffers gebruik van hun spreekrecht. Zij vertelden onder meer hoe groot de impact van Kelly op hun leven is. “Robert, je hebt zoveel levens verwoest,” sprak een van hen de zanger toe. “Ik vreesde voor mijn leven,” zei een ander. “Ik hoop dat je de rest van je leven de gevangenis in moet,” sprak een andere vrouw geëmotioneerd.

Mann Act

De r&b-zanger werd vorig jaar september ook schuldig bevonden aan vrijheidsberoving, dwangarbeid en overtredingen van de Amerikaanse zogenoemde Mann Act, de wetgeving rond mensenhandel. De kans is groot dat Kelly, die alle aanklachten ontkent, in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Zijn advocaat liet na het juryoordeel al weten dat zijn cliënt dat van plan was.

De zanger wordt al jaren beschuldigd van seksueel wangedrag tegenover minderjarige vrouwen. Kelly, die sinds 2019 vastzit, staat ook nog zaken in Illinois en Minnesota te wachten.