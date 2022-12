Qatargate: wat weten we tot nu toe over het ‘grootste corruptieschandaal in de geschiedenis van de EU’

Een van de verdachten in het corruptieschandaal is de vicepresident Eva Kaili. Beeld AP

Wie zijn er aangehouden?

Aanvankelijk leek het vrijdag, toen bekend werd dat in het kader van een omkoopschandaal invallen en aanhoudingen waren gedaan in Brussel, te gaan om niet al te grote namen. Afgezwaaide Europarlementariërs, assistenten, dat soort types. Maar inmiddels is duidelijk dat ook zeer invloedrijke figuren worden verdacht van omkoping door Qatar.

Zo is een van de aangehouden personen Eva Kaili. De Griekse sociaaldemocraat is een vicepresident van het Europees Parlement en geniet zo’n beetje sterrenstatus in haar partij en thuisland. Saillanter is, met het oog op de verdenkingen, dat Kaili de afgelopen tijd een wel heel vocaal pleitbezorger was van Qatar. Ze liep voorop in de inspanningen om visumvrij reizen voor inwoners van de golfstaat in te voeren en noemde Qatar na een recente ontmoeting met de arbeidsminister van het land nog een ‘voorloper op het gebied van mensenrechten’.

Naast Kaili zijn meerdere oud-Europarlementariërs en prominenten van ngo’s opgepakt, waaronder de voorzitter van Fight Impunity en van de International Trade Union Confederation, de grootste vakbondfederatie ter wereld.

Wat zou Qatar willen bereiken met zulke omkoping?

Een goed imago is voor Qatar goud waard. Letterlijk, vooral nu de kleine golfstaat deals aan het sluiten is met de Europese Unie voor de levering van gas en visumvrij reizen.

Maar juist aan dat imago schort het, niet in de laatste plaats door schandalen rondom het WK voetbal dat daar momenteel wordt gehouden. Vanwege de zorgen om mensenrechtenschendingen van gastarbeiders en lhbtq’s rijzen bij politici steeds meer twijfels rezen over de wenselijkheid van samenwerkingen en handelsrelaties met het conservatief-islamitische land. Omgekochte politici zouden kunnen helpen dat imago op te vijzelen – al ontkent Qatar met klem alle aantijgingen.

Hoe schokkend is dit omkoopschandaal, als het waar blijkt?

De zeker zestien huiszoekingen die vrijdag plaatsvonden hebben een aardige buit opgeleverd: computers, telefoons en zo’n 600.000 euro aan contant geld zijn in beslag genomen. Michiel van Hulten, hoofd van Transparency International, noemt het Qatarschandaal tegenover Politico ‘het flagrantste geval’ van vermeende corruptie in het Europarlement in jaren.

Alberto Alemanno, hoogleraar rechten aan HEC Paris, gaat nog een stap verder en noemt het het ‘schokkendste integriteitsschandaal in de geschiedenis van de EU’. Verwacht, of gevreesd eigenlijk, is dat het omkoopschandaal nog maar het topje van de ijsberg is.

Hoe reageert Brussel? Wat voor stappen worden gezet om herhaling te voorkomen?

De plannen voor visumvrij reizen voor inwoners van Qatar staan in elk geval op losse schroeven. Maar in Brussel gaan inmiddels vele stemmen op voor ingrijpende hervormingen voor buitenlandse lobbyisten. Want, zo benadrukt de Franse liberale Europarlementariër Irène Tolleret tegen Politico: Qatar is lang niet de grootste zorg, Rusland is dat wel. En nu blijkt hoe makkelijk zulke beïnvloeding plaats kan vinden, moet het systeem volgens haar op de schop. Maandagmiddag wordt in het Europees Parlement in Straatsburg overlegd over maatregelen.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kondigde maandag in elk geval al aan dat er een ethische instantie moet komen voor EU-instellingen. Deze instantie moet uniforme gedragsregels handhaven en transparantie najagen.