Qatar weigert compensatie slachtoffers in de bouw: ‘Waar zijn ze, heb je namen?’

Harry Kane en Virgil van Dijk op twee grote gebouwen in Doha, Qatar. Beeld AFP

“Elk overlijden is een tragedie, maar er zijn geen criteria om dit fonds op te richten,” zegt Ali ben Samikh Al-Marri, de minister van Arbeid, in een interview met het Franse persbureau AFP. “Waar zijn de slachtoffers? Heb je de namen?”

‘Publiciteitsstunt’

Volgens de minister is sprake van een ‘publiciteitsstunt’ van mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en Amnesty International, die bij de FIFA pleiten voor zo’n fonds. Al-Marri zegt in het gesprek dat Qatar in 2018 een compensatiefonds heeft opgericht voor werknemers die hun loon niet ontvangen. Alleen al in 2022 is 320 miljoen euro uitbetaald, aldus de minister.

“Als een persoon die recht heeft op compensatie deze niet heeft ontvangen, laat hem zich dan melden en we zullen hem helpen,” zegt Al-Marri, eraan toevoegend dat Qatar klaar is om zaken te onderzoeken die meer dan tien jaar teruggaan. De minister verzekerde ook dat de hervormingen van het arbeidsrecht ook na het WK zouden gelden.

Minimumbedrag

In een rapport dat in mei werd uitgebracht meldde Amnesty International dat de Fifa een minimumbedrag van 420 miljoen euro moet reserveren voor het compensatiefonds.

Volgens Al-Marri maken sommige buitenlandse politici ‘een arena om hun eigen politieke problemen op te lossen’ van zijn land. Deze kritiek is soms ‘ingegeven door racisme’, voegde hij eraan toe. “Ze willen niet dat een klein land, een Arabisch land, een moslimland, het WK organiseert. Ze weten heel goed welke hervormingen zijn doorgevoerd, maar ze willen het niet erkennen.”