‘Qatar ontwijkt belasting via Nederland’

De skyline van Doha. Beeld AFP

De organisator van het WK voetbal bespaarde tussen 2014 en 2020 minstens 40 miljoen euro door een fiscale constructie met twee in Amsterdam gevestigde dochterbedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Het is ongebruikelijk dat een nationale staat via een brievenbusconstructie in Nederland belasting op investeringen in derde landen ontwijkt. Qatar gebruikt QIA om opgepotte olie- en gaswinsten te investeren in de wereldeconomie. Het staatsfonds is eigenaar van onder meer voetbalclub Paris Saint-Germain en talloos prestigieus vastgoed, waaronder het Amstelhotel in Amsterdam.

Waarschijnlijk ligt het bedrag van 40 miljoen aan ontweken belasting in werkelijkheid hoger. Recente jaarverslagen van Nederlandse brievenbusmaatschappijen bevatten te weinig informatie om een volledig beeld te kunnen schetsen.

