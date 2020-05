Protesten VS worden steeds grimmiger, Witte Huis omsingeld

De protesten in de Verenigde Staten tegen politiegeweld na de dood van de 46-jarige George Floyd, worden steeds grimmiger. In verschillende staten kwam het tot grote demonstraties, die weliswaar vaak vreedzaam begonnen, maar steeds vaker ontaardden in zware rellen.

In diverse grote Amerikaanse steden als New York, Detroit, Los Angeles en Washington leidde dat tot soms gewelddadige acties, zowel van demonstranten als van de politie. In totaal werden in 17 steden al bijna 1400 arrestaties verricht.

In de Amerikaanse hoofdstad Washington DC omsingelen betogers het Witte Huis. Zo’n duizend betogers hebben zich, net als vrijdagnacht, in een grote cirkel rond de ambtswoning van president Donald Trump verzameld. De politie en de geheime dienst - die gaat over de beveiliging van het Witte Huis - proberen de meute op afstand te houden.

Enkele betogers wisten toch over het hek te klimmen, maar werden in de tuin van het Witte Huis onderschept, zo meldt The Washington Post.

Politie rijdt in op betogers

Steeds meer burgemeesters voelen zich genoodzaakt de noodtoestand uit te roepen vanwege de rellen en plunderingen. De burgemeester van Los Angeles, Eric Garcetti, heeft een gebied in het centrum van de stad afgesloten. Garcetti stelde van zaterdagavond 20.00 uur tot zondagochtend 05.30 uur een avondklok in. Die is bedoeld om de schade te herstellen.

De politie in Los Angeles is met man en macht aan het werk; vrije dagen zijn ingetrokken en er worden meerdere shifts gedraaid. In de stad zijn al meer dan 500 arrestaties verricht. Demonstranten sloegen ruiten in, plunderden winkels en staken zeker twee politievoertuigen in brand, bericht de krant Los Angeles Times. Zeker vier politiemensen raakten gewond.

In New York is grote ophef ontstaan nadat de politie met twee auto’s inreed op een menigte demonstranten. Daarbij vielen diverse mensen op de grond. Over gewonden is nog niks bekend. De demonstranten waren samengekomen bij de Trump Tower en gooiden met flessen en afval in de richting van agenten, die op hun beurt pepperspray gebruikten.

The NYPD are out of control. Tens of thousands of protesters, in a city already hit by coronavirus deaths & still in lockdown, are risking their lives to revolt. Citizens have risen up: Brooklyn Bridge, Manhattan Br, Williamsburg Br, FDR Dr, West Side Hwy— all shut down today! https://t.co/KsIuO1EjjD — Michael Moore (@MMFlint) 31 mei 2020

Agent beschuldigd van moord

De protesten zijn een reactie op de dood maandag van de 46-jarige George Floyd na een hardhandig politieoptreden in Minneapolis. Een van de vier betrokken agenten is vrijdag beschuldigd van moord. Hij hield zijn knie minutenlang op Floyds nek, terwijl die riep dat hij niet kon ademen.



In eerste instantie leidde dat vooral in Minneapolis tot rellen en demonstraties, maar die verspreiden zich inmiddels als een olievlek over heel Amerika. In Denver kwamen duizenden demonstranten samen voor een indrukwekkend vreedzaam protest. Zij lagen op hun buik, met de handen op de rug, en scandeerden ‘I can’t breath’. Ook daar trad de politie echter hardhandig op tegen de demonstranten.

Incredible scene at Colorado’s Capitol right now. Thousands of protesters are lying face down with their hands behind their backs chanting “I can’t breathe.” They’re doing this for 9 mins. #copolitics #denverprotest #GeorgeFloyd pic.twitter.com/PaABvp8ZoM — Colorado Times Recorder (@COTimesRecorder) 30 mei 2020

Avondklok

Verschillende Amerikaanse staten willen de nationale garde inzetten tegen de protesten en de daarmee gepaard gaande rellen die in het land zijn uitgebroken. CNN meldt dat in zeker acht staten daarvoor toestemming is gegeven of in ieder geval hulp is gevraagd van de reservestrijdkrachten. Het gaat om Minnesota, Ohio, Georgia, Colorado, Wisconsin, Kentucky, Utah en Texas. Ook hoofdstad Washington doet er een beroep op.

De nationale garde behoort tot de reservestrijdkrachten van de VS. De gouverneur kan besluiten de gardisten in te zetten bij natuurrampen en andere noodsituaties. Eerder besloot de gouverneur van Minnesota al tot ‘volledige mobilisatie’ van de nationale garde.

De Amerikaanse president Donald Trump had al eerder gedreigd het leger in te zetten. Hij vindt dat staten en steden veel harder moeten optreden tegen relschoppers. ‘Progressieve gouverneur en burgemeesters moeten VEEL harder optreden. Anders komt de federale overheid in actie om te doen wat nodig is, onder meer door de grenzeloze macht van ons leger in te zetten en veel arrestaties te verrichten,’ zo schreef hij op Twitter.

Crossing State lines to incite violence is a FEDERAL CRIME! Liberal Governors and Mayors must get MUCH tougher or the Federal Government will step in and do what has to be done, and that includes using the unlimited power of our Military and many arrests. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 mei 2020