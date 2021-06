Protesten tegen Hongaarse anti-lhbtq-wet zwellen aan: voetbal wordt nu toch politiek

Actievoerders tijdens een demonstratie bij het Homomonument. De demonstranten eisen dat de Europese Unie actie onderneemt tegen een Hongaarse anti-LHBTI-wet. In de wet wordt voorlichting aan jongeren over homoseksualiteit en transseksualiteit verboden. Beeld ANP

Ze hadden het nog niet over een statement gehad, zei bondscoach Frank de Boer zondag. “We zijn nu volledig bezig met het voetbal.” Een woordvoerder van de KNVB kwam met een soortgelijke boodschap: first things first, het Nederlands elftal zou zich eerst richten op het duel tegen Noord-Macedonië. “Dit zijn vragen voor in de aanloop naar de volgende wedstrijd.”

Pas daarna zou er worden nagedacht over die achtste finale. Niet over de (mogelijk sterke) tegenstander, maar over speelstad Boedapest. Ergens zullen ze balen bij de KNVB. Dat juist het Nederlands elftal zondag speelt in Hongarije. Want de laatste dagen blijkt maar weer: voetbal en politiek zijn wél met elkaar verbonden.

Steen des aanstoots vormen plannen van de rechts-nationalistische regering van Viktor Orbán, die onlangs door het Hongaarse parlement zijn goedgekeurd. Het ‘propageren’ van homo- en transseksualiteit onder minderjarigen in lesmateriaal en overdag op televisie wordt verboden. Het doel, volgens Orbán: het ‘beschermen’ van jongeren tegen kwalijke invloeden.

De nieuwe wet – eentje die sterk lijkt op het Russisch verbod tegen ‘propaganda voor niet-traditionele seksuele relaties’ – past binnen een lange reeks anti-lhbtq-maatregelen van Orbán. Eerder liet hij bijvoorbeeld vastleggen dat een huwelijk alleen kan plaatsvinden tussen een man en een vrouw. En mensen die een sekseverandering hebben ondergaan, konden hun nieuwe sekse niet laten registreren.

‘Verschrikkelijk en onacceptabel’

Op de dag dat de nieuwe wet werd aangenomen, gingen vijfduizend mensen in Boedapest de straat op. Daarna groeide ook de woede in andere Europese landen, waaronder Nederland. Premier Rutte noemde de wet gisteren ‘verschrikkelijk’ en ‘onacceptabel’, in Amsterdam werd geprotesteerd bij het Homomonument. “Dit is een walgelijke poging om lhbtq-personen in Hongarije monddood te maken,” zei COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. Het COC wil dat het Nederlands elftal met een regenboogband speelt – net als Manuel Neuer voor Duitsland heeft gedaan – en vraagt fans regenboogvlaggen naar de achtste finale mee te nemen.

Europarlementariër Liesje Schreinemacher (VVD), ook aanwezig bij de demonstratie, hoopt dat Brussel de geldkraan naar Boedapest dichtdraait. “De wet druist in tegen alles waar Europa voor staat.” Een flink aantal EU-landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil Hongarije dinsdag aanspreken op de nieuwe wet.

Ondertussen speelt de woede over de nieuwe wet een steeds grotere rol op het EK. De Hongaren spelen morgen hun laatste, beslissende groepswedstrijd in en tegen Duitsland. Een petitie om het stadion in München te verlichten in regenboogkleuren – het stadion is bekleed met lichtgevende panelen – werd meer dan 130.000 keer getekend. Ook de gemeenteraad was enthousiast, net als burgemeester Dieter Reiter. Hij omschreef het als een ‘teken van tolerantie’.

Voetbalbond Uefa ligt echter dwars: als ‘politiek en religieus neutrale organisatie’ moet het de plannen van de gemeenteraad afwijzen, laat het weten. De bond benadrukt dat het stadion op een andere datum wel mag worden aangepast. Alleen speelt Hongarije dan niet.