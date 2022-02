Protesten tegen coronamaatregelen in Ottawa: ‘Tanks de straat op sturen? De vraag is of je dat moet willen’

Het stadscentrum van Ottawa wordt al dagenlang gegijzeld door een groep die niet van plan is te wijken zolang de regering-Trudeau de coronamaatregelen in stand houdt. Beeld Getty Images

Eén vraag spookt al dagen door het hoofd van burgemeester Jim Watson van Ottawa: hoe krijgt hij het voor elkaar dat honderden demonstranten de blokkade van het hart van de stad opgeven en huiswaarts keren? Watson kondigde zondagavond de noodtoestand af, waardoor hij extra bevoegdheden heeft om de wanorde onder controle te krijgen.

Welke maatregelen de burgemeester precies gaat nemen om het protest te beëindigen, laat hij tot nu toe in het midden. De Canadese premier Justin Trudeau is (voorlopig) niet van plan het leger in te zetten, ondanks de openlijke twijfel van de hoofdstedelijke politie dat er te weinig agenten zijn om kordaat in te kunnen grijpen.

En dus wordt het stadscentrum al dagenlang gegijzeld door een groep die niet van plan is te wijken zolang de regering-Trudeau de coronamaatregelen in stand houdt. Het begon allemaal half januari met een truckerskonvooi dat vanuit het westen van het land duizenden kilometers oostwaarts reed uit onvrede tegen een vaccinatieplicht voor chauffeurs die de grens met de VS oversteken.

De toeterende truckers kregen onderweg bijval van Canadezen die met wapperende vlaggen en protestborden het coronabeleid afvielen. Climax van het ‘vrijheidskonvooi’ was een demonstratie voor de parlementsgebouwen in Ottawa, op zaterdag 29 januari.

Barbecueën op straat

De meeste truckers gingen hierna naar huis, maar een harde kern van een paar honderd mensen bleef. Ze slapen in hun voertuigen en barbecueën op straat. Sympathisanten voorzien de truckers van brandstof en voedsel. Centrumbewoners klagen onder meer over het lawaai van de claxons, bedreigingen aan hun adres als ze met een mondkapje op voorbijlopen en onbereikbaarheid van hun woningen en bedrijven.

De demonstranten lijken allerminst onder de indruk van de klachten en de tientallen strafrechtelijke onderzoeken die tegen hen lopen. Sterker, de groep krijgt extra motivatie van gelijkgestemden die in andere steden soortgelijke coronaprotesten in gang zetten.

Zo heeft een konvooi van auto’s en camperbusjes straten rond het Nieuw-Zeelandse parlement in de hoofdstad Wellington geblokkeerd. Zeker tweeduizend demonstranten protesteren tegen het coronabeleid en eisen het vertrek van premier Jacinda Ardern. Uit solidariteit wapperen sommigen, net als een paar weken terug in Nederland, met de Canadese vlag.

‘Lamleggen kan niet blijven doorgaan’

De Canadese regering benadrukt elke keer dat de blokkeertruckers een minderheid vertegenwoordigen, maar ondertussen groeit deze groep wereldwijd uit tot een beweging tegen de gehate coronabeperkingen. “Die trucks krijg je niet zomaar weg,” zegt Jan Brouwer, hoogleraar recht en samenleving van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens hem is het recht om te demonstreren een groot goed, maar kan het deels lamleggen van een stad niet blijven doorgaan. “De situatie wordt op een gegeven moment onhoudbaar, ik verwacht dat een Canadese rechter dit ook zal inzien en de vrijheid van demonstreren ondergeschikt zal maken aan de nadelige gevolgen ervan. Jurisprudentie geeft dat ook aan.”

De vraag is vervolgens hoe de overheid zal ingrijpen. Brouwer: “Voor de politie alleen is het niet te doen, maar om nou tanks de straat op te sturen is het andere uiterste. Dat is in de tijd van de krakersrellen begin jaren tachtig in Amsterdam ook gebeurd, maar ik vraag me af of je dat moet willen. Dan is de kans groot dat het echt uit de hand loopt.”

Het werkt volgens Brouwer waarschijnlijk efficiënter als de overheid fors inzet op het blokkeren van de brandstof- en voedselbevoorrading van de demonstranten. “Met de huidige temperaturen in Ottawa zullen de meesten dan toch eieren voor hun geld kiezen.”