Protest in Amsterdam tegen juridische hervormingen Israël: ‘Past niet bij een democratie’

Beeld REUTERS

In de voorgenomen hervormingen van premier Benjamin Netanyahu krijgt de regering de doorslaggevende stem om rechters van het hooggerechtshof te benoemen. Ook verliest het hooggerechtshof het laatste woord over wetgeving. De vrees bestaat dat er zodoende op termijn extreemrechtse rechters aangesteld zullen worden, en dat het hooggerechtshof straks minder goed in staat is wetten te toetsen, omdat de Knesset straks met één stem meerderheid een oordeel van het hooggerechtshof ongedaan kan maken.

Eerder deze maand nam het Israëlische parlement al een wet aan die het moeilijker maakt om een zittend premier af te zetten – dat kan nu alleen nog op basis van ‘fysiek of psychologisch onvermogen’. Zo’n besluit moet dan door minstens driekwart van de parlementariërs of de kabinetsleden worden goedgekeurd. Het hooggerechtshof speelt dan geen enkele rol.

Razend tempo

In Israël zijn de afgelopen maanden tientallen protesten gehouden waarbij tienduizenden Israëliërs de straat op zijn gegaan. Ze roepen mensen wereldwijd op zich te verenigen om een boodschap af te geven aan de Israëlische regering, in de hoop dat zij afzien van de hervormingen, of ze in ieder geval op de lange baan schuiven. “Het gaat nu in een razend tempo, terwijl het over een zeer gevoelige en belangrijke kwestie gaat; in Nederland zou zo’n wetswijziging minstens drie jaar duren,” zegt Ronny Naftaniel, oud-directeur van het Cidi.

Naftaniel is een van de sprekers op de demonstratie van zondag, waar hij onder andere zal uitweiden over het belang van het beschermen van minderheden binnen een democratie. “Met de hervormingen die de regering voor ogen heeft, komen de rechten van individuen en groeperingen in gevaar. Een onafhankelijk rechtssysteem is buitengewoon belangrijk, rechters moeten geen verlengstuk zijn van de politiek.”

Dictatuur van de meerderheid

“Met deze hervormingen stevent Israël af op een dictatuur van de meerderheid en dat is ongelooflijk gevaarlijk. Het past een democratie niet als er straks met één stem in de meerderheid, alles besloten kan worden,” aldus Naftaniel.

Een soortgelijke demonstratie werd twee weken geleden ook gehouden in Amsterdam, daar waren 140 demonstranten aanwezig. “We verwachten aankomende zondag het dubbele,” zegt organisator Danny Rashef. De bijeenkomst vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur op het Jonas Daniel Meijerplein in het centrum.

“Deze regering zit pas drie maanden en lijkt wat in 75 jaar opgebouwd is, kapot te gaan maken. Het is niet te geloven. Daarom komen we zondag samen,” zegt Rashef. “Als we meer kracht hadden gehad, zouden we elke dag een demonstratie organiseren, zo belangrijk is het.”