Protest bruinkooldorp Lützerath verhardt: ‘Traangas en pepperspray zijn al ingezet’

Actievoerders bezetten het Duitse 'bruinkooldorp' Lützerath al ruim twee jaar. Ze willen voorkomen dat het dorp, net over de Nederlandse grens, wordt gesloopt omwille van bruinkoolwinning. Beeld ROB ENGELAAR / ANP

Met afzettingsborden en witte hekken zijn de hoofdwegen naar Lützerath afgegrendeld. Klimaatactivisten, journalisten en pottenkijkers verplaatsen zich over drassige landwegen naar het dorp. Voor een colonne van politiebussen richten agenten – uitgerust met wapenstokken, helmen en schilden – strakke blikken op de oude boerderij van Eckhart Heukamp. Hij was de laatste bewoner van Lützerath en werd kortgeleden door energieconcern RWE van zijn terrein verjaagd.

Alleen overgebleven in de grote stallen en naastgelegen gekraakte huizen, zijn de tientallen klimaatactivisten. “Wij verdedigen Lützerath tot de laatste snik,” vertelt een jonge Duitse activist klappertandend, terwijl hij arm in arm met andere activisten op de grond zit voor een groep dienders die de tieners en twintigers heeft omsingeld.

Komst bruinkoolmijn

Enkele meters verderop – voor de grote gele X, het teken van het verzet tegen de bruinkool – trotseren jonge betogers de kou. De Nederlandse twintiger Linde (niet zijn echte naam), die zich vijf dagen eerder heeft aangesloten bij het verzet, vertelt dat bruinkool, een fossiele brandstof die bestaat uit miljoenen jaren oude afgestorven plantenresten, ‘veel schade aan het klimaat toebrengt’.

Het is de laatste weken een komen en gaan van klimaatactivisten rondom Lützerath, de laatste plaats in deelstaat Noordrijn-Westfalen die plat moet omwille van de uitbreiding van Garzweiler II, een van de grootste bruinkoolmijnen in Europa. “Absurd dat we in deze tijd naar bruinkool graven, maar vooral pijnlijk dat het effect zichtbaar is in de arme zuidelijke landen,” vertelt Ella, een Nederlandse klimaatactivist van in de veertig.

Samen met de naar schatting twintig andere Nederlanders – er komen nog twee bussen uit Nederland – zijn zij en Linde begonnen aan het grote verzet ‘van onderop’. “Vreedzaam, met hier en daar wat geweldsincidenten,” erkende Ella de avond tevoren in een van de stallen waar vioolmuziek klonk bij brandend kaarslicht.

Harde confrontatie

Maar met de aangekondigde ontruiming van Lützerath, die dinsdagmiddag langzaamaan van start ging, lijken de vreedzame protesten gauw te verharden. Door de massale weerstand rekent de politiechef uit Aken erop dat de ontruiming tot vier weken kan duren, ondanks dat die ‘professioneel en goed voorbereid’ is. Daarbij krijgt de politiemacht in Noordrijn-Westfalen versterking uit veertien andere Duitse deelstaten, aan de rand van de bruinkoolmijn is hun aanwezigheid al goed zichtbaar.

Ondanks de enorme belangstelling hebben veel mensen het kamp ook alweer verlaten uit angst opgepakt te worden. “Dat zijn ouders met jonge kinderen of mensen die vrezen uitgezet te worden of hun baan te verliezen,” vertelt Ella. De tijdelijke keuken werd al opgedoekt, een teken dat veel mensen de waarschuwingen voor het begaan van huisvredebreuk serieus nemen.

Voor een harde confrontatie met de politie is Ella wel een beetje bang. “Traangas en pepperspray zijn al ingezet. Al zie ik de inzet van een waterkanon op een boomhut niet snel gebeuren.” De overgebleven demonstranten zijn voorbereid dankzij zogeheten zittrainingen, waarbij ze instructies hebben gekregen hoe een menselijke barricade bijeen te houden.