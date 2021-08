Wetenschappers vertellen deze zomer over dat ene inzicht dat het verloop van hun carrière bepaalt. Deze week: Jaco de Swart, promovendus natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

‘De muziek van mijn band X Raiders wordt wel als turboglam metalpunk omschreven. Dan weet je wel in welke hoek we zitten. Ik was tweedejaarsstudent en bij een bandjesavond speelden we covers onder de naam the Rectum Raiders. Vervolgens zijn we eigen nummers gaan maken, hebben we verschillende albums opgenomen en zijn we uitgebreid gaan toeren.

Als promovendus onderzoek ik de geschiedenis van de kosmologie. Ik kijk naar hoe ons denken over het universum is ontwikkeld – van hoe we iets te weten zijn gekomen over 13,7 miljard jaar geleden, tot aan waarom we geloven dat 85 procent van het universum bestaat uit iets wat we nog nooit hebben gezien. Voor mijn promotie interview ik wetenschappers overal ter wereld. Een ontmoeting met Piet Hut, een Nederlands-Amerikaanse astrofysicus, leidde tot het grootste inzicht van mijn leven. Ik sprak hem op het Institute for Advanced Studies in Princeton. Hut was mijn interviewobject, maar gedurende het gesprek draaiden de rollen om. Hij bleef maar vragen stellen over de band.

Waar ik voorheen altijd mijn muzikale leven los van mijn academische leven had gezien, liet hij mij inzien dat het twee kanten van dezelfde medaille zijn. Hij zag mijn wetenschappelijke kracht juist ook in het kunnen rondspringen op een podium. Mijn muzikale bestaan gaf aan dat ik me andere werelden eigen kan maken; dingen kan zien die anderen niet zien.

Dat gesprek was een openbaring. Ik zag opeens veel meer connecties tussen muziek en wetenschap. De rock-’n-rollattitude bestaat ook in de wetenschap. Het tegen de stroom ingaan en nooit dingen meteen voor lief nemen. Zo maken we precies ook onze muziek. Wrijven. De rand opzoeken. Dat doe ik nu. Op het podium en voor mijn promotie.”

Van Jim Jansen verscheen onlangs Voetballers zijn net bewegende deeltjes met nog 55 andere eurekamomenten van Nederlandse en Vlaamse wetenschappers.