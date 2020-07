Prominente Twitteraccounts gehackt door oplichters

Foto ter illustratie. Beeld ANP XTRA

Accounts van meerdere bedrijven versturen tweets die niet afkomstig zijn van het bedrijf zelf. Zo wordt via het account van Apple en Uber gevraagd om bitcoins over te maken. In de berichten staat dat mensen een half uur hebben om 1000 dollar, 876 euro, in bitcoins over te maken. Ze zouden in ruil 2000 dollar ontvangen. ‘Giving back to the community’, las het bericht.

In Nederland lijkt het account van PVV-leider Geert Wilders lijkt te zijn gehackt. De profielfoto van de politicus is in de nacht van woensdag op donderdag veranderd in dat van een karikatuur van een zwarte man. Ook zijn meerdere berichten over onder meer samenzweringstheorieën geretweet door het account. Het is niet duidelijk of de kaping van Wilders’ profiel te maken heeft met de hacks waarbij om bitcoins werd gevraagd.

Twitter doet onderzoek

Ook Michael Bloomberg, Kanye West en presidentskandidaat Joe Biden zijn slachtoffer van de grootschalige kraak. De oplichters lijken er nog aardig mee binnen te lopen ook, er zou al een ton zijn overgemaakt. Het gaat om accounts met opgeteld miljoenen volgers.

De Amerikaanse nieuwsorganisatie NBC maakte een tijdelijke profiel aan om zo nieuws te kunnen blijven twitteren. Veel van de valse tweets werden al snel weer verwijderd. Het is niet duidelijk of de slachtoffers meteen weer de controle over de accounts hebben. Bij Elon Musk werd enige tijd na de eerste verwijderde tweet nog een bericht geplaatst door de hackers.

‘Interne systeem’

Volgens Twitter hebben de hackers ingebroken bij medewerkers die toegang hebben tot het ‘interne systeem’ van het sociale mediaplatform. De inbrekers zouden die toegang hebben gebruikt om de controle over een aantal prominente, geverifieerde accounts over te nemen.

Bij dergelijke accounts, die onder meer door beroemdheden, journalisten, overheden en politici worden gebruikt, is door Twitter gecheckt wie de gebruiker is. “We onderzoeken welke andere kwaadaardige activiteiten ze mogelijk hebben uitgevoerd of tot welke informatie ze mogelijk toegang toe hebben gehad,” stelde het bedrijf in een verklaring over de hacks.

Twitter gooide een groot aantal accounts op slot vanwege de aanval en stelde voor een groot aantal gebruikers beperkingen in. In een verklaring stelt het bedrijf de toegang pas weer volledig te herstellen als dat veilig is. “Zware dag voor ons bij Twitter,” zei Twitter-baas Jack Dorsey in een tweet. “We voelen ons allemaal verschrikkelijk dat dit gebeurd is.”

