Prognose: nederlaag voor partij Surinaamse president Bouterse

President Desi Bouterse, voorzitter van de NDP-partij, bracht maandag zijn stem uit in een stembureau in het noorden van hoofdstad Paramaribo. Beeld ANP

Opiniepeiler en onderzoeker Marten Schalkwijk heeft op basis van ruim 30 procent van de getelde stemmen geconstateerd dat de VHP fors groter wordt dan de NDP. De VHP zal volgens hem rond de 19 of 20 zetels (was 8) krijgen, terwijl de NDP mogelijk op 15 of 16 zetels (was 26) blijft steken. De derde partij wordt de Abop van Ronnie Brunswijk met 8 of 9 zetels (was 5 ).

Het kan nog zeker drie tot vier uur duren voor alle stemmen zijn geteld. Uit een verslag van de lokale krant de Ware Tijd komt naar voren dat het ook tot de NDP-leden is doorgedrongen dat ze verloren hebben. Er zijn maar weinig mensen aanwezig in het partijgebouw. Dit in tegenstelling tot de thuisbasis van de VHP waar het steeds drukker wordt, aldus de Ware Tijd.

Waar eerder een makkelijke overwinning werd verwacht voor de partij van Bouterse, voorspelde een gerenommeerd Surinaams onderzoeksbureau vlak voor de verkiezingen dat zijn Nationaal Democratische Partij NDP zich kon opmaken voor een zware nederlaag. Met 26 parlementariërs heeft Bouterses partij nu nipt een absolute meerderheid in het vijftig zetels tellende parlement.

Het tellen van de stemmen duurt langer dan normaal omdat de coronamaatregelen voor meer vertraging bleken te zorgen dan verwacht. Ook een aantal organisatorische problemen heeft bijgedragen aan de vertraging. Volgens oppositiepartij VHP gaat het om de slechtste verkiezingen die ooit in het land zijn gehouden. Het Anti Fraude Platform heeft meer dan vijftig gevallen van fraude geïnventariseerd.

Er was veel angst rondom fraude bij de verkiezingen. Kleine partijen konden al niet gezamenlijk meedoen en er waren maandag al berichten dat de partij van Bouterse stembiljetten zou opkopen. Anders dan bij andere verkiezingen werden stemlokalen deze keer alleen bemand door leden van de NDP-partij. De oppositie signaleerde al dat er stembiljetten waren verstrekt op naam van spookstemmers - mensen die al jaren zijn overleden of niet meer in het land aanwezig zijn.

De oppositie zette de tegenaanval in en lanceerde de ‘stem-slim-campagne’. Kiezers werd per district geadviseerd wat de meest tactische stem zou zijn om Bouterse te verslaan.

De tanende populariteit van Bouterse lijkt niet toe te schrijven aan diens veroordeling bij verstek voor de Decembermoorden in 1982 afgelopen november, maar aan de ongekende economische crisis in het land. Armoede en economische malaise waren dan ook waar Bouterses tegenstanders op inzetten. Niet de veroordeling, die door Bouterse steevast als ‘politiek proces’ wordt gebrandmerkt.