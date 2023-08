Proces tegen oud-president Donald Trump is een zware test voor Amerikaanse rechtsstaat

De VS gaat een spannende periode in, nu met Donald Trump een presidentskandidaat wordt berecht voor het frustreren van het democratische proces. Het wordt een spektakel met een open einde.

Het zal geschiedenisboeken halen: een voormalig president van de Verenigde Staten die voor de rechter moet komen omdat hij iets probeerde te orkestreren dat verdacht veel op een staatsgreep leek. En niet zomaar een voormalig president: Donald Trump is ook een serieuze kandidaat voor de komende verkiezingsronde om het Amerikaanse presidentschap, in november 2024.

Opmerkelijk genoeg schrok de VS niet meer van de officiële verdenkingen. De meeste feiten in de nieuwste aanklacht tegen Trump waren al bekend. Een parlementair onderzoek en mediaberichten hadden al eerder onthuld hoe hij met ongefundeerde beschuldigingen van fraude probeerde op het pluche te blijven na de verloren presidentsverkiezingen in 2020. Trump zelf betwist dat niet, ook niet nu het in een 45 pagina’s lange aanklacht staat. Hij blijft er simpelweg bij dat hij alle recht had om te proberen zijn verlies ongedaan te maken.

Trumps advocaten zullen in de rechtbank vermoedelijk volhouden dat hij écht dacht dat er iets mis was met de uitslag, slechts zijn mening ventileerde en niet verantwoordelijk is voor het geweld van aanhangers die in januari 2021 het Capitool bestormden.

Bewijsvoering

Justitie moet bewijzen dat Trump wist dat hij eerlijk verloren had en bewust pogingen heeft gedaan de uitslag van de verkiezingen te manipuleren. Het gaat niet alleen om zijn uitspraken. Zijn team rekruteerde bijvoorbeeld valse kiesmannen en zette lokale bestuurders en de vicepresident onder druk om daadwerkelijk resultaten in te trekken, beschrijft de aanklacht. Trump was van plan zo het stemrecht van Amerikaanse burgers naast zich neer te leggen, stelt justitie.

Met de strafzaak begeeft de VS zich op compleet onbekend terrein. Nooit eerder hing een van de kandidaten in een verkiezingscampagne gevangenisstraf boven het hoofd, laat staan dat een kandidaat verwikkeld is in drie strafzaken, zoals Trump. Hij wordt ook verdacht van illegale zwijggeldbetalingen aan een pornoster in campagnetijd en van het achterhouden van staatsgeheimen. De derde zaak over zijn pogingen de macht te behouden is nog serieuzer, want daarin staat het democratische systeem van de VS op het spel.

Zware test

Het proces wordt een zware test voor de Amerikaanse rechtsstaat. Trump zal voor de rechter komen in Washington, waar inwoners weinig met hem op hebben en een jury en zijn team doen er alles aan om het laatste beetje vertrouwen in instituties als justitie en de rechtbank om zeep te helpen. Hij gooit alle remmen los om zichzelf neer te zetten als slachtoffer. Trumps vervolging ‘doet denken aan nazi-Duitsland in de jaren dertig, de Sovjet-Unie en andere autoritaire, dictatoriale regimes’, verklaart zijn campagneteam bijvoorbeeld.

Het betekent in elk geval dat de campagne in 2024 veel over de nasleep van de vorige verkiezingen zal gaan en niet over prangende kwesties als de verslavingscrisis die veel mensen in de VS het leven kost, de Amerikaanse rol in de oorlog in Oekraïne, immigratie of de economische onzekerheid waarmee veel burgers leven.

Sommige Amerikaanse analisten vragen zich af of de strafzaak wel goed is voor het land. Het grootste risico, vindt bijvoorbeeld Washington Post-columnist Ruth Marcus, is een kettingreactie waarin het gewoon wordt om politieke tegenstanders te berechten. Maar het alternatief, verkiezingsmanipulatie onbestraft laten, schept hoe dan ook een gevaarlijk precedent, oordeelt zij.

Criminaliseren

Jonathan Turley, hoogleraar constitutioneel recht die vaak aan Trumps kant staat, vindt dat het gedrag van de oud-president onder de vrijheid van meningsuiting valt. Turley zegt te vrezen dat politici in de toekomst minder vrij zullen zijn om legitieme hertellingen aan te vragen. “Dit is het criminaliseren van desinformatie,” zei hij op Fox News. Politici moeten dingen kunnen zeggen die niet waar zijn, bepleit hij.

Trumps beste verdediging is misschien wel de vertraging. Als zijn advocaten erin slagen de behandeling van de zaak uit te stellen tot na de verkiezingen, zullen kiezers over zijn gedrag moeten oordelen. Mochten zij hem weer tot president kiezen, dan krijgt Trump mogelijkheden om onder een eventuele straf uit te komen, bijvoorbeeld door zichzelf gratie te verlenen of door een bondgenoot te benoemen bij justitie.

Het is geen compleet ondenkbaar scenario. De eerste twee aanklachten leidden in zijn eigen partij alleen maar tot méér steun. Trump krijgt dankzij de strafzaken bovendien alle aandacht van de nationale media en de meesten van zijn Republikeinse uitdagers hebben besloten hem te verdedigen, of op z’n minst te zwijgen. Ze willen zijn trouwste aanhangers niet tegen zich in het harnas jagen.

In recente peilingen die een potentiële verkiezingsstrijd tussen Trump en zittend president Joe Biden simuleren, gaan die twee oude bekenden ook weer gelijk op. Zwevende kiezers zijn iets meer op de hand van Biden. Voorspellende waarde hebben zulke metingen vijftien maanden voor de verkiezingsdag nog weinig, want dankzij de strafzaken geldt meer dan ooit dat er nog van alles kan gebeuren.