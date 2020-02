Problemen giftige blauwalgen erger als CO2 blijft stijgen

Blauwalg in de Sloterplas, in 2018. Beeld Jesper Boot

Dat komt doordat de blauwalg bij hoge concentraties in de lucht vijf keer zo snel CO 2 opneemt, schrijft een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de UvA in tijdschrift Science Advances. “Eigenlijk zijn we wereldwijd het water aan het bemesten met CO 2 ,” zegt ecoloog Jolanda Verspagen van de UvA. “Daarvan profiteren veel soorten algen, dus ook de giftige.”

Koolstofdioxide is een essentiële voedingsstof die algen nodig hebben om te groeien. Ze gebruiken het, net als planten, voor fotosynthese. Een verhoogde concentratie in de lucht betekent ook meer CO 2 in het water. Volgens de onderzoekers kunnen andere, niet-giftige soorten zich veel minder snel aanpassen aan de hogere concentraties dan de blauwalg.

Blauwalgen bedreigen al jaren de waterkwaliteit van veel meren en plassen over de hele wereld. Ze geven giftige stoffen af, waar mens en dier niet tegen kunnen, en die zorgen voor bijvoorbeeld misselijkheid, duizeligheid en leverschade. Als er veel gifstoffen in het water komen, moeten zwemwateren worden gesloten. Dat gebeurde ook in Amsterdam met regelmaat: onder meer in de Sloterplas, Nieuwe Meer en het Twiske mocht tijdelijk niet meer worden gezwommen.