Problemen bij Credit Suisse wakkeren vrees voor nieuwe bankencrisis aan : ‘Iedereen is bezorgd’

Een vestiging van Credit Suisse bank in Vevey in Zwitserland. Beeld AFP

Het al jaren door schandalen en verkeerde investeringen geplaagde Credit Suisse leed vorig jaar een verlies van 7,3 miljard euro. Klanten halen al maandenlang hun geld van de bank vanwege de onzekerheid over de toekomst van het bedrijf.

Tot overmaat van ramp maakte de grootste aandeelhouder, de Saudi National Bank, dinsdag bekend dat het niet nog meer geld in de Zwitserse bank zal steken. Die mededeling zorgde voor kippenvel bij handelaren op financiële beurzen wereldwijd: de trauma's van de grote bankencrisis van 2008 zijn nog niet geheeld.

Credit Suisse verloor de volgende dag 24 procent van zijn marktwaarde op de beurs. Het negatieve ‘marktsentiment’ had de beleggers de stuipen op het lijf gejaagd en werkte direct door op de koersen van andere Europese banken: ING en ABN Amro verloren beide bijna 10 procent van hun beurswaarde. Elders in Europa gingen ook de koersen van Deutsche Bank en BNP Paribas flink omlaag.

Steunverklaring

Credit Suisse is aangemerkt als een zogenoemde systeembank, wat betekent dat het omvallen van de instelling voor grote problemen kan zorgen in de gehele financiële sector. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft woensdag dan ook uit voorzorg alle banken in de eurozone gevraagd in kaart te brengen hoeveel geld zij hebben uitstaan bij de Zwitsers.

Credit Suisse heeft de Zwitserse centrale bank intussen gevraagd om in het openbaar haar steun te betuigen aan het bedrijf. De Zwitserse centrale bank maakte daarop bekend Credit Suisse ‘financiële steun te geven als dat nodig is’.

Geringe verbondenheid

“De totale balans van Credit Suisse is 530 miljard euro, daarvan staat zo’n 200 miljard euro uit in Zwitserland en 93 miljard euro in de eurozone,” stelt beursanalist Corné van Zeijl. “Dat was eind december 2021 nog 160 miljard. Dat is dus al een aanzienlijke vermindering. Als Credit Suisse omvalt en ik benadruk: áls dat gebeurt, wil de ECB weten welke andere banken mogelijk in de problemen kunnen komen. Veel actie kan de ECB verder niet ondernemen op dit moment, maar het is wel fijn om van tevoren te weten welke gevolgen er kunnen zijn.”

Jos Versteeg, analist bij InsingerGillissen, verwacht geen grote verbondenheid tussen de Zwitsers en Nederlandse partijen. “We weten al jaren dat Credit Suisse heel risicovol is. Daar zal niemand echt grote posities in hebben.”

Veel angst

De vrees voor het omvallen van Credit Suisse wordt gevoed door het recente faillissement van drie Amerikaanse banken: Silicon Valley Bank (SVB), Signature en Silvergate. Vooral de teloorgang van SVB zorgde voor veel onrust in de Verenigde Staten en in Europa. Van Zeijl: “Dat is vooral een sentimentskwestie. Bij SVB en Credit Suisse spelen andere problemen. Angst is een emotie, rationeel is het nu niet.”

Hoewel de analist ziet dat er ‘veel angst’ is dat er een bank zal omvallen, denkt hij niet dat het zo ver zal komen. “Toen het in 2008 gebeurde, hebben we geleerd dat dat heel veel geld kostte. Overheden zullen ten koste van alles een bank redden. Dat gebeurt nu ook bij SVB. De Amerikaanse overheid heeft al gezegd dat iedereen z’n geld terug zal krijgen.”

Liquiditeitseisen

Eurocommissaris Mairead McGuinness (Financiële Diensten en Stabiliteit) stelde in het Europees parlement dat het faillissement van de Amerikaanse banken ‘beperkte’ gevolgen heeft voor de Europese Unie. “Deze banken waren niet aan dezelfde strikte liquiditeitsvereisten onderworpen als de Europese banken,” aldus McGuinness.

Andersom lijkt er meer vrees. Toen de bekende Amerikaanse, democratische senator Bernie Sanders werd gevraagd naar de gevolgen van de problemen bij Credit Suisse op het Amerikaanse bankensysteem, antwoordde hij ‘dat iedereen bezorgd is’.