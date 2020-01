De spanning tussen de VS en Iran is flink toegenomen na een raketaanval van de VS en een vergeldingsactie van Iran op een luchtmachtbasis in Irak. In de buurt van Teheran is bovendien een Oekraïens passagiersvliegtuig neergestort, mogelijk neergeschoten door een Iraanse raket. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.