Prins Harry vergroot met zijn boek ‘Spare’ de crisis rond het Britse koningshuis

Prins Harry met zijn vrouw Meghan in 2022 in Windsor vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Beeld Getty Images

Prins Harry heeft nieuwe salvo’s afgevuurd in zijn publicitaire guerrillastrijd tegen de rest van de Britse koninklijke familie. Harry’s nieuwste wapen daarbij is zijn autobiografische boek Spare (‘Reserve’), dat dinsdag officieel uitkomt.

In de memoires, waarvan de Spaanse editie vijf dagen eerder al even te koop was, komt de prins met allerlei voor het koningshuis pijnlijke onthullingen. Intussen bezweert hij zelf in een reeks tv-interviews in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, ter promotie van zijn boek, dat hij slechts zijn kant van het verhaal wil vertellen. “Ik zie niet in hoe zwijgen dingen ooit beter kan maken,” aldus de prins tegen tv-zender ITV.

De ontboezemingen in het boek liegen er niet om. Zo onthult Harry dat zijn broer William en hijzelf hun vader smeekten om niet te trouwen met zijn tweede vrouw Camilla. Hij vertelt ook dat hij drugs gebruikte, dat hij door een oudere vrouw werd ontmaagd op een veld achter een pub, en dat hij als helikopterpiloot in Afghanistan 25 Talibanstrijders doodde. Via een medium zou Harry ook hebben gecommuniceerd met zijn overleden moeder Diana.

Spanningen met zijn broer William over zijn Amerikaanse vrouw Meghan Markle zouden een keer zo hoog zijn opgelopen dat William hem uitschold, bij de kraag pakte en tegen de grond werkte.

Nieuw dieptepunt

De term ‘reserve’ – de boektitel, dus – wordt in (Britse) adellijke kringen vaker gebruikt voor de tweede zoon: de ‘spare’ na de ‘heir’, de reserve na de erfgenaam. De titel verwijst ook naar een familie-anekdote over Harry’s geboorte. Zijn vader Charles zou toen grappend tegen Diana hebben gezegd: “Prachtig. Je hebt me nu een erfgenaam en een reserve gegeven. Mijn werk zit er op.”

Prins Harry heeft zich met het boek in het Verenigd Koninkrijk veel kritiek op de hals gehaald. Zijn populariteit en die van Meghan, die al niet groot was, lijkt naar een nieuw dieptepunt te zijn gedaald, terwijl zijn rivaal William en diens vrouw Kate juist veel waardering blijven genieten. ‘Oh spare us!’ kopte de tabloid Daily Mail vrijdag, met een toespeling op de boektitel. Vrij vertaald: ‘Bespaar ons dit!’

Harry veroorzaakte afgelopen maand ook al rumoer met een zesdelige Netflixserie en in 2021 met een interview met de Amerikaanse tv-presentatrice Oprah Winfrey. De prins verwijt zijn familieleden vooral dat zij hem en zijn echtgenote Meghan onvoldoende hebben beschermd tegen de soms racistische tabloids. Sommige royals zouden zelfs nog verder zijn gegaan en de pers hebben gevoed met kwalijke roddels over het stel.

Publieke reactie blijft uit

De stroom onthullingen en aanvallen van Harry mist zijn uitwerking niet op een instituut dat het moet hebben van mysterie en ongenaakbaarheid. Volgens Britse commentatoren heeft de prins, die tegenwoordig met zijn vrouw in Californië woont, het koningshuis met zijn beschuldigingen in de diepste crisis gestort sinds alle drama rond de scheiding van Charles en Diana in de jaren negentig. “Juist nu Charles zich probeert te vestigen als de nieuwe koning heeft Harry deze handgranaat gegooid, waardoor alles om hem heen instort,” aldus royalty-expert Tina Brown, die boeken over het koningshuis schreef, tegen persbureau Reuters.

Het paleis heeft tot nu toe niet publiekelijk gereageerd op alle ophef. Koning Charles ging zondag gewoon naar de kerk in Castle Rising, niet ver van zijn landgoed Sandringham in Norfolk. Hij zwaaide en lachte naar de mensen die waren gekomen om een glimp van hem op te vangen. Volgens tv-zender ITV maakte de vorst met enkelen een praatje, maar kwam het boek van zijn zoon niet ter sprake.

Ook kroonprins William, door Harry als ‘aartsvijand’ omschreven, houdt vooralsnog zijn kaken op elkaar. Volgens een anonieme vriend van William, die sprak met The Sunday Times, vreet de ruzie aan de kroonprins, maar stelt hij zich ‘waardig en loyaal’ op, om het conflict niet verder te laten escaleren. “Hij houdt zich stil voor het welzijn van zijn familie en het land.”

Prins Harry zelf zegt tegen ITV dat hij graag een verzoening wil met de familie, maar dat het initiatief van de andere kant moet komen: “De bal ligt bij hen.”