Prins Harry en Meghan Markle vechten terug tegen Britse tabloids

De Britten zijn dol op hun monarchie, maar zijn minstens zo verzot op hun tabloids vol sleaze and dirt over datzelfde koningshuis. Dat hebben de royals te slikken, heeft de geschiedenis ruimschoots bewezen. Nieuwkomer en geboren Amerikaanse Meghan Markle is in die bladen al langer de gebeten hond. Maar zo fel als de hertogin van Sussex en prins Harry terugbijten, gebeurde niet eerder. Dat is wennen voor de Britten.

In een zeldzame daad van eensgezindheid schaarden 72 vrouwen in het Britse Lagerhuis – van zowel Labour, de LibDems als de Conservatieven – zich deze week achter Markle. Uit die open brief, een initiatief van Labourparlementslid Holly Linch: ‘Als vrouwen met alle mogelijke politieke achtergronden willen we ons solidair tonen met uw stappen tegen de vaak smakeloze en misleidende verhalen die in de krant over u verschijnen.’

Die verhalen gaan zo ver dat de voormalig actrice en prins Harry begin deze maand juridische stappen aankondigden tegen de Mail on Sunday, The Sun en Daily Mirror. De bladen hadden een privébrief van Markle aan haar vader onderschept en gepubliceerd. Van Harry zou zelfs een aantal persoonlijke voicemail­berichten zijn afgeluisterd.

Kop van jut

Het was Benjamin Disraeli, tot en met 1880 premier van het Verenigd Koninkrijk, die het motto voor het eerst gebruikte voor hooggeplaatste figuren: Never complain; never explain. In de ongeschreven, maar breed gedragen regel is de verhouding tussen de Britse royals en het volk treffend verankerd: de Windsors zijn publiek bezit en hebben zich daarnaar te schikken. Vanuit de bevoorrechte positie die zij als koningshuis nu eenmaal bekleden, wordt een zeker incasseringsvermogen verwacht.

Disraeli’s motto is door veel opvolgers en leden van het koningshuis en het Britse leger met veel trots overgenomen. Winston Churchill was er dol op en ook de huidige koningin Elizabeth gaat er naar verluidt prat op.

De roddelpers vond al vrij snel na Markles huwelijk met Harry vorig jaar een ideale kop van jut in haar. Markle mag zich graag uitspreken over het belang van het klimaat en van diversiteit. Sinds ze haar entree als royal maakte, was er meesmuilend geschreven over hoe ze een verhuizing uit Kensington Palace had

geëist, ruzie zou hebben gemaakt met haar schoonzus Kate Middleton, onhebbelijk en arrogant was tegen haar hofhouding en stampij zou hebben gemaakt tegen de koningin toen die weigerde haar een kostbare tiara uit te lenen voor de bruiloft. Na de geboorte van hun zoon Archie verscheen Meghan in tegenstelling tot schoonzus Kate niet binnen een paar uur met baby en al op de trappen van het ziekenhuis.

Begin deze maand zei ze in een ITV-documentaire over de Afrikaanse reis van het paar dat de omgang met de pers haar zwaar viel. Met tranen in haar ogen: “Er heeft nog niemand gevraagd hoe het met mij gaat.” Harry kwam voor zijn vrouw op en vergeleek de publiciteit over haar met die over zijn moeder, wijlen prinses Diana. Een opmerking die niet goed viel bij de tabloids, die hun offensief daarop nog eens kracht bijzetten.

Racistisch

In het geval van Markle is die grens voor veel Britten echter overschreden. De stukken die door bepaalde media over haar zijn geschreven, zijn volgens de 72 politica ‘gericht op het schenden van privacy’ en bedoeld om de gravin ‘zwart te maken’.

De bijval is misschien wel net zo opvallend als de strijdbaarheid van het echtpaar. Zoals het koningshuis geacht wordt stil te zitten tijdens een mediastorm, is het gebruikelijk dat de Britse politiek zich afzijdig houdt. Maar in de open brief werd de berichtgeving zelfs omschreven als ‘op het koloniale af’. Een keurige manier om te zeggen dat Markle in hun ogen racistisch bejegend wordt.

Voor sommigen was dat nog niet stevig genoeg. Columniste Yomi Adegoke van The Guardian verweet de politici deze week liever een hele thesaurus binnenstebuiten te keren, dan het woord racisme te gebruiken. ‘Hoe er tegen haar tekeer wordt gegaan is maar één ding,’ schrijft Adegoke. ‘Racistisch. Het wordt tijd dat we dat durven te benoemen.’

Markle is met haar Hollywoodverleden niet alleen het tegenovergestelde van de stoffige Britse monarchie, ze is ook het eerste lid van haar schoonfamilie met gemengde afkomst. De voorouders van haar moeder kwamen als Afrikaanse slaven naar de Verenigde Staten.

De Britse Vogue-hoofdredacteur Edward Enninful in een interview met dezelfde The Guardian: “De kritiek op haar is zeker racistisch, ja. Nog wel meer dan dat. Zó persoonlijk, terwijl we haar amper kennen.”

De Amerikaanse schudt het conventionele Verenigd Koninkrijk wakker. Toen ze in september gasthoofdredacteur was van de Vogue zette ze op de cover foto’s van feministen, transgendervrouwen en klimaatactivisten.

Forces for Change, luidde de ondertitel.

Het deel van de Britse bevolking die deze week meedeed aan een populariteitspeiling van modeblad Tatler lijkt voor die boodschap warm te lopen. De ondervraagden sloegen ­Markle hoger aan dan schoonzus Kate Middleton. Meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan dat haar komst het ­imago van het koningshuis goed heeft gedaan.