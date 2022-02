Prins Charles in opspraak door een politieonderzoek naar zijn organisatie

Prins Charles. Beeld AFP

Alsof koningin Elizabeth deze week al niet genoeg te stellen had met haar jongste zoon Andrew, heeft nu ook haar oudste zoon en troonopvolger Charles negatief de publiciteit gehaald. Scotland Yard start een onderzoek naar zijn liefdadigheidsorganisatie, de Prince’s Foundation. Het hoofd daarvan, Michael Fawcett, zou volgens verschillende Britse media een Saoedische miljardair een Brits paspoort en een riddertitel hebben aangeboden in ruil voor fikse donaties aan de organisatie. Volgens de Britse wet mogen eretitels niet ‘verkocht’ worden.

De beschuldigingen werden afgelopen herfst geuit door verschillende Britse media. The Mail On Sunday publiceerde een brief die Fawcett, een van de belangrijkste adviseurs van prins Charles, aan Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz zou hebben geschreven. Daarin laat hij weten dat de goededoelenorganisatie bereid is haar invloed aan te wenden om de Saoedische zakenman te helpen. Dit zou zijn gebeurd na een gift van 1,5 miljoen pond waarmee onder meer een Schots landgoed uit de achttiende eeuw kon worden opgeknapt. Als dank werd in de tuin van een statig Brits landgoed, het Dumfries House, een fontein naar Mahfouz genoemd.

Fawcett stapte eerder al op

Eerder kreeg de Saoedische zakenman tijdens een privéceremonie in 2016 al de zogeheten ‘Commander of the British Empire’-medaille opgespeld door prins Charles. Maar later zou hem dus ook de riddertitel, waar het Britse staatsburgerschap voor nodig is, zijn aangeboden. Toen vorig jaar de eerste aantijgingen over een mogelijke deal naar buiten kwamen, stapte Fawcett op.

Na onderzoek zal moeten blijken of er inderdaad sprake is geweest van een deal en of prins Charles hiervan wist. Fawcett geldt als een van de belangrijkste vertrouwelingen van de prins. Hij begon zijn carrière ooit als de persoonlijke bediende van Charles – volgens de Sunday Times smeerde hij zelfs de tandpasta op de tandenborstel van de prins – om vervolgens op te klimmen tot de top van zijn goededoelenorganisatie. Clarence House, de officiële residentie van Charles, stelt dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen en laat weten dat de prins van Wales aan het onderzoek zal meewerken als hem dat gevraagd wordt.

Het politieonderzoek werd aangekondigd in een week waarin het Britse koninklijke huis de spotlights toch al op zich gericht wist vanwege de andere zoon van koningin Elizabeth. Prins Andrew trof een schikking in de misbruikzaak die in de Verenigde Staten tegen hem was aangespannen door Virginia Giuffre. De vrouw had de prins aangeklaagd omdat ze als minderjarige tiener door Jeffrey Epstein zou zijn ‘uitgeleend’ aan Andrew om seks met hem te hebben.

Ophef over de schikking met Giuffre

De prins zegt de band met de omstreden Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde, achteraf te betreuren maar heeft de beschuldigingen van Giuffre altijd ontkend. Toch heeft Andrew de zaak nu voor een onbekend bedrag afgekocht. In Groot-Brittannië is ophef ontstaan na berichten in The Mirror dat koningin Elizabeth aan de schikking zou hebben meebetaald.

Vorige maand nam zij nog de titels van haar jongste zoon af. Nu zal de koningin in haar jubileumjaar – ze zit zeventig jaar op de troon – haar aandacht moeten richten op het beperken van de reputatieschade van haar oudste zoon.