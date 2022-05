Prins Charles als koning? ‘Na zeventig jaar in de schaduw is hij voorbereid’

Prins Charles sprak bij afwezigheid van de 96-jarige Elizabeth de troonrede uit. Hij zat niet op haar stoel, maar op die van haar overleden man, prins Philip. Beeld AP

De ring om zijn linkerpink. Dat is volgens koningshuisdeskundige Justine Marcella typisch prins Charles. “Die pinkring is altijd het eerste wat mij opvalt als ik Charles in beeld zie. Ik vind dat Charles extreem goed gekleed is. Zijn kostuums zijn niet goedkoop, maar ongetwijfeld heel duurzaam gemaakt.”

Genoeg over zijn uiterlijk. We willen het vooral hebben over hoe de 73-jarige kroonprins het koningschap gaat invullen als Elizabeth II komt te overlijden. Dat Charles het nieuwe Britse staatshoofd wordt, staat vast. Bij de Britse royals is het ondenkbaar dat een troonopvolger wordt overgeslagen of eerder aftreedt, zoals bij ons.

Jo de Poorter, auteur van De laatste koningin, een boek over het leven van Elizabeth, denkt dat hij zijn uiterste best gaat doen om als koning Charles vooral niet te lijken op kroonprins Charles. “Hij is behoorlijk uitgesproken, bijvoorbeeld over klimaatverandering of moderne architectuur. Als hij koning wordt, kan en zal hij daar niets meer over zeggen. Vanaf dan glijdt hij in de koninklijke rol van algemeenheden, vaagheden en neutraliteit.”

Ultieme beloning

Marcella stelt dat het imago van Charles de afgelopen jaren is verbeterd. Hij stond bekend als een wat klunzige en stijve royal die een ongelukkige jeugd doormaakte en trouwde met een vrouw (prinses Diana) die zeker niet de liefde van zijn leven bleek te zijn. “Zijn grote liefde heet Camilla. Die twee zijn dol op elkaar, dat is een zeer gelukkig huwelijk. Ik denk zelfs dat hij het koningschap niet zonder haar zou aankunnen. Zij moest qua populariteit van ver komen, maar de meeste Britten hebben haar inmiddels in het hart gesloten. Met als ultieme beloning dat ze de titel koningin mag dragen na zijn kroning. Een mooi cadeau van Elizabeth.”

Een grote modernisering van ‘The Firm’ zal Charles volgens Marcella en De Poorter niet doorvoeren. “Aan de ene kant is de man een visionair en staat het klimaat al tientallen jaren hoog op zijn agenda, aan de andere kant is hij ook behoudend en wars van moderniteiten. Dus ik denk niet dat hij gaat tornen aan koninklijke rituelen. Wel verwacht ik dat hij het aantal leden van het koninklijk huis zal inperken, hoewel dat deels vanzelf gaat door het vertrek van Harry, Meghan en het uitsluiten van Andrew,” aldus Marcella.

De Poorter is ervan overtuigd dat de huidige kroonprins een waardige opvolger wordt van zijn moeder. “Elizabeth is een icoon. Charles zal in de korte tijd die hem is gegeven er alles aan doen om een waardig koning te zijn. Dat zag je al tijdens het uitspreken van de troonrede. Heel rustig, maakte geen fouten. Na zeventig jaar in de schaduw van de kroon ben je natuurlijk ook wel voorbereid.”