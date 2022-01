Prins Andrew verliest titels en zal zich verdedigen als burger

Beeld EPA

Het was de eerste reactie van Buckingham Palace op het besluit van een Amerikaanse rechter dat de 38-jarige Virginia Giuffre verder mag gaan met haar zaak. Ze claimt dat ze als tiener door de zoon van koningin Elizabeth is misbruikt.

Volgens Buckingham Palace zal de hertog van York ook de komende tijd geen openbare taken op zich nemen. Volgens bronnen, zo meldt het Britse persbureau Reuters, zal Andrew ook niet meer de aanspreektitel koninklijke hoogheid gebruiken. Zijn moeder nam hem ook al zijn militaire eretitels af, melden media. Hij mag ook nergens meer beschermheer van zijn. Door het schandaal was de openbare rol van Andrew eerder al teruggeschroefd.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38 — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 januari 2022

Epstein

Het juridische team van Andrew gaf nog geen commentaar op het besluit van een rechter in New York dat Giuffre haar misbruikzaak tegen de prins mag doorzetten. De advocaten hadden tevergeefs geprobeerd dat te voorkomen. Volgens de Britse zender ITV was de entourage van de prins niet verrast over de uitspraak. Een bron uit het kantoor van de prins zou hebben benadrukt dat de rechter geen oordeel gaf over de beschuldigingen van Giuffre, dus of die gegrond zijn of niet.

Volgens Giuffre heeft Andrew haar in 2001 op 17-jarige leeftijd misbruikt. De Amerikaanse werd naar eigen zeggen als tiener naar het Verenigd Koninkrijk gebracht om seks te hebben met Andrew. Giuffre was toen in het gezelschap van de steenrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein, die bevriend was met Andrew. Ze eist een financiële vergoeding van Andrew voor de emotionele schade die ze zou hebben opgelopen.