Principes of olie: kabinet worstelt met WK in Qatar

In Doha, de hoofdstad van Qatar, maakt men zich op voor het WK voetbal. Beeld AFP

“We zullen in ieder geval vóór het WK tot een besluit komen.” Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken kan na afloop van de ministerraad zijn ergernis nauwelijks verhullen over de aanhoudende vraag wanneer bekend wordt óf er een afvaardiging van de regering naar Qatar reist. Daar begint op 20 november het WK voetbal.

Het kabinet schuift die beladen keuze al tijdenlang voor zich uit. Eerst met het argument dat het Nederlands elftal zich nog niet eens had gekwalificeerd, nu geeft Hoekstra telkens hetzelfde antwoord: dat ‘zorgvuldigheid is geboden’. Hij verwacht dat het kabinet de knoop volgende week doorhakt.

De mensenrechtensituatie in Qatar is slecht. Sinds de toewijzing van het toernooi aan de Golfstaat zouden volgens The Guardian zeker 6500 gastarbeiders de dood hebben gevonden. Ook in de Nederlandse huiskamers is bekend dat de arbeidsomstandigheden bij de bouw van voetbalstadions vreselijk waren.

Roepende in de woestijn

In 1978, toen het WK voetbal plaatsvond in het Argentinië van dictator Videla, was de publieke afkeur veel minder groot. Hoogleraar Rick Lawson, gespecialiseerd in mensenrechten: “Neerlands Hoop in Bange Dagen, met cabaretiers Freek de Jonge en Bram Vermeulen, was toen als een roepende in de woestijn. De rest van Nederland wilde gewoon lekker voetballen kijken. Wereldkampioen worden, dát vond men veel belangrijker.”

Nu keerde zelfs voetbalbond KNVB keerde zich tegen de keuze voor Qatar als gastland. Ook de Tweede Kamer sprak zich al begin vorig jaar uit: het kabinet moet geen afvaardiging van de regering naar Qatar sturen. De SP-motie werd gesteund door coalitiepartijen D66 en ChristenUnie.

Het standpunt van die twee partijen maakt dat het kabinet worstelt. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wil niet dat de koning of kabinetsleden naar het WK gaan. “Voetbal is geweldig, maar mensenrechten en vrijheid zijn belangrijker.” D66-leider Sigrid Kaag sprak zich in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen uit vóór een boycot en schrapte als minister voor Buitenlandse Handel kort daarna Qatar uit het programma van een virtuele handelsmissie.

Afhankelijkheid

Inmiddels kijkt Nederland naar Qatar voor de levering van vloeibaar gas (LNG), nu gas uit Rusland geen optie meer is. Ook schoot Qatar Nederland vorig najaar te hulp bij de evacuatie van mensen uit Afghanistan. Via deze zogeheten Doha-route kwamen ruim 350 mensen naar Nederland.

Om die reden wilde toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen eind vorig jaar niet toezeggen dat koning en premier thuis zouden blijven. “We hebben Qatar iedere dag nodig om mensen uit Afghanistan te krijgen,” zei hij toen in een debat. “Je kunt niet tegen de buurman zeggen: ‘U deugt niet’, en dan een dag later vragen om je planten water te geven.”

Sotsji

Ook bij eerdere sportevenementen leefden zorgen om mensenrechten: bij de Olympische Winterspelen in het Russische Sotsji (2014), het WK voetbal in Rusland (2018) en de Olympische Spelen in Bejing (2008 en 2022). In die discussies was de slotsom meestal: een kabinetsdelegatie gaat toch.

Begin dit jaar boden de coronaregels – publiek was niet welkom in China – een goed excuus om niet naar de Winterspelen te gaan zonder een moreel oordeel te hoeven vellen over het gastland.

Diplomatiedeskundige Robert van de Roer gelooft niet in ‘symboolpolitiek’: geen delegatie sturen naar Qatar terwijl je er wél voetbalt en LNG koopt. Hij hoopt dat het kabinet kiest voor ‘maatwerk en zuinigheid’. “Ook om pijnlijke situaties zoals in Sotsji te voorkomen.” Toen proostten het Nederlandse kroonpaar lachend met Russische president Poetin, enkele weken vóór de Russische invasie en annexatie van de Oekraïense Krim.

In gesprek

“Om dat te voorkomen, zou je maximaal de minister van Sport moeten sturen,” vindt Van de Roer. VVD-bewindsvrouw Connie Helder zou dan tijdens haar bezoek ook aandacht moeten vragen voor mensenrechten, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de regering en arbeidsmigranten.

In dat scenario zouden koning en premier thuisblijven. In eerste instantie tenminste, vindt Van de Roer. “Mocht Nederland de halve finale of de finale halen, zou het kabinet nog kunnen besluiten een afvaardiging op hoger niveau te sturen. Maar dan louter en alleen om de eigen ploeg moreel te steunen.”

Grondwet

Volgens Lawson moet Nederland verder kijken dan het voetbalveld. “In onze grondwet staat dat Nederland de internationale rechtsorde moet bevorderen. Met dat argument kan het kabinet de spotlight op Qatar gebruiken om het land aan te spreken.”

Zo ratificeerde het land de afgelopen jaren meerdere mensenrechtenverdragen. Overigens erkende Qatar niet dat mensen bij klachten bij de Verenigde Naties konden aankloppen. Het land regelde de vrijheid van vereniging – denk aan het vormen van een vakbond – maar alleen voor de eigen burgers. “Dat zijn concrete onderwerpen waar Nederland Qatar kan vragen om stappen op te zetten. Dan bereik je meer dan door demonstratief weg te lopen.”