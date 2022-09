Prijs voor gas, olie en tarwe schiet de hoogte in na toespraak Poetin

Een rij voor bakkerij gebr. Niemeijer op de Nieuwendijk. Beeld Jean-Pierre Jans

Een langdurige oorlog brengt de dreiging van verdere verstoringen van de Russische gasvoorziening aan Europa met zich mee, vooral via de enige resterende pijplijn die door Oekraïne loopt. Moskou heeft de belangrijke Nord Stream 1-gaspijpleiding naar Duitsland al volledig stilgelegd als reactie op de westerse sancties tegen het land vanwege de inval in Oekraïne.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de gasprijs met ruim 9 procent naar 212 euro per megawattuur. Gisteren steeg de gasprijs al bijna 7 procent. Aan het begin van de week zakte de gasprijs nog tot het laagste niveau in bijna twee maanden door de maatregelen die steeds meer Europese landen nemen om bedrijven en huishoudens te helpen met de hoge energierekening.

Benzine

Ook olie en tarwe werden duurder, omdat de export in het gedrang zou kunnen komen. In het eerste geval gaat het om een stijging van 2 procent. Een vat Amerikaanse olie kost nu meer dan 85 dollar, een vat Brent — doorslaggevend bij ons aan de pomp — meer dan 92 dollar. Die stijging zal de benzineprijzen ook omhoog stuwen, zegt Paul van Selms van United Consumers. “Tot gisteren was er sprake van een daling maar het tij is gekeerd,” zegt hij. “Er dreigen nu opnieuw adviesprijzen van 2,50 per liter aan de pomp zoals in juni en maart.”

Tarwe steeg op de termijnmarkt van Chicago naar 9,08 dollar per bushel, het hoogste niveau sinds juli. Ook de voorbije dagen was tarwe al beduidend duurder geworden.

Gasvoorraden

Een lichtpuntje voor Europa is dat de gasvoorraden inmiddels voor 86 procent zijn gevuld. Dat biedt wat steun als het Russische aanbod van gas verder daalt. De sterke invoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) helpt ook om de gasopslagen te vullen, waardoor de gasprijs ten opzichte van het hoogtepunt in augustus is gezakt.

Een ongewoon koude winter zou de gasreserves echter snel kunnen uitputten. Ook zou het aanvullen van de voorraden volgend jaar nog moeilijker kunnen worden, omdat Europa dan mogelijk helemaal geen gas meer uit Rusland krijgt.

Humanitaire corridor

Oekraïens graan vindt nu zijn weg naar de wereldmarkt via een humanitaire corridor door de Zwarte Zee. Dat kan middels een akkoord tussen Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties. De woorden van Poetin misten hun effect echter niet.

De dollar bereikte het hoogste peil sinds 2002. De Amerikaanse munt geldt als een veilige beleggingshaven in tijden van crisis.