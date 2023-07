Prigozjin zou in Sint-Petersburg zijn en ligt zwaar onder vuur: ‘verrader’ mogelijk toch aangepakt

Jevgeni Prigozjin. Beeld AFP

Volgens de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko, die tijdens een persconferentie onverwacht een boekje opendeed over de meest besproken man van Rusland, bevindt Jevgeni Prigozjin zich momenteel in Sint-Petersburg. Eind vorige maand kondigde Loekasjenko aan dat hij een overeenkomst had gesloten met Prigozjin om een einde te maken aan de gewapende muiterij van diens Wagnertroepen.

Loekasjenko verklaarde nu tegenover journalisten: “Wat Prigozjin betreft, hij is in Sint-Petersburg. Hij bevindt zich niet op het grondgebied van Belarus. Waar is Prigozjin vanmorgen? Misschien is hij naar Moskou vertrokken.”

Er deden de afgelopen dagen al veel geruchten de ronde over de verblijfplaats van Prigozjin, die erg populair bleek onder veel Russen. Ook de locatie van zijn troepen was onderwerp van speculatie. Loekasjenko verklaart nu dat de meeste Wagnertroepen nog steeds gestationeerd zijn in kampen in het door Rusland bezette oosten van Oekraïne. Zijn aanbod om muiters, die amnestie of een vrije aftocht hadden gekregen van het Kremlin, onderdak te bieden in Belarus, blijft van kracht.

Er is duidelijk veel toegezegd om Prigozjins ‘mars voor rechtvaardigheid’ te beëindigen. De muiterij van Wagner was volgens veel waarnemers een uit de hand lopend protest tegen het wanbeheer van het ministerie van Defensie in Moskou, waardoor veel Wagnersoldaten onnodig zouden zijn gesneuveld. Uiteindelijk zorgde Wagners opmars naar Moskou voor grote paniek in de Russische hoofdstad, waar al stellingen werden betrokken om de stad te verdedigen en enkele oligarchen op de vlucht sloegen.

Prijs betalen

Nu het gevaar voor de machthebbers in het Kremlin is geweken, lijkt het erop dat de ‘verraders’, zoals president Poetin de Wagnermuiters aanvankelijk noemde, wel degelijk worden aangepakt, aldus Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen.

“Natuurlijk zal Prigozjin vroeg of laat een prijs betalen en worden veroordeeld. Hij is een verrader in de ogen van Poetin. Maar als je dat te hard doet... Dit is het moment nog niet. Vergeet niet dat Prigozjin populair is in Rusland omdat hij zich in de vuurlinie begaf in Oekraïne. Denk aan al die mensen in Rostov en het zuiden van Rusland die voor hem en zijn Wagnersoldaten applaudisseerden. Dan rijzen er vragen bij Russen, want hebben we Poetin ooit echt aan het front gezien? Waar is de tsaar eigenlijk? Geen idee. Zit hij in een bunker of in zijn datsja?” verwoordt Van Koningsbrugge stemmingen uit de Russische media.

Loekasjenko tijdens zijn onthullingen. Beeld AP

Volgens Van Koningsbrugge is het overduidelijk dat Prigozjin alle aandacht van het Kremlin heeft. Daar hoeft hij zich niet over te verheugen. “Het zou me zeer verbazen als hij hier ongeschonden uitkomt.”

The interior of #Prigozhin's mansion, filmed during searches on the day of the rebellion.#Wagner pic.twitter.com/zccHKgcJEQ — Breaking news Ukraine, the world.Stop war (@Andreynowar) 6 juli 2023

De Russische staatsmedia en propagandakanalen lanceerden woensdag dan ook een frontale aanval op Prigozjin. Volgens Van Koningsbrugge is dat onderdeel van een campagne om hem in diskrediet te brengen bij het Russische publiek.

Op de staatszender Russia-1 werden ‘exclusieve beelden’ uitgezonden van een inval door de FSB-beveiligingsdienst in Prigozjins privélandgoederen in Sint-Petersburg. Volgens de FSB werden er wapens, goudstaven en een kast vol pruiken gevonden in het weelderige landhuis. De pro-Kremlinkrant Izvestia publiceerde ook beelden van de inval, waarop een voorhamer te zien was met de inscriptie ‘voor gebruik bij belangrijke onderhandelingen’.

Indirecte aanpak

Vorige week begon Moskou met het ontmantelen van Prigozjins zakenimperium, waarbij enkele van zijn mediabedrijven werden gesloten. Volgens experts worden er bewijsstukken verzameld over mogelijke fraude, waardoor Prigozjin later indirect kan worden aangepakt vanwege zijn rebellie.

Er werd overigens al getwijfeld of Prigozjin zich wel aan de afspraken met Loekasjenko hield. Zo is hij nooit gefotografeerd in Belarus, waar hij asiel zou hebben gekregen. Volgens militaire bloggers is het vliegtuig van de miljardair de afgelopen weken herhaaldelijk gesignaleerd en geland in zowel Belarus, Moskou als Sint-Petersburg.

Maandag bedankte Prigozjin, misschien ook tegen de afspraak in, zijn supporters in Rusland voor de tweede keer sinds het begin van de muiterij. Via de berichtendienst Telegram zei hij: ‘Vandaag hebben we uw steun meer dan ooit nodig.’ Hij beloofde nieuwe overwinningen aan het front.

Maar volgens Loekasjenko is Vladimir Poetin niet wreed maar vergevingsgezind. Hij zou Prigozjin dus niet ‘uitwissen’, want de Russische president is niet kwaadaardig en wraakzuchtig, verklaarde Loekasjenko in zijn persconferentie. Die laatste uitspraak doet Van Koningsbrugge glimlachen. “Loekasjenko heeft daar niets over te zeggen. Hij is slechts een boodschappenjongen van Poetin, niet meer dan dat.”