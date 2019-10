Presidentskandidaten Democraten eensgezind over impeachment Trump

Presidentskandidaat van de Democratische Partij Elizabeth Warren (L) tijdens het debat. Beeld AFP

Aan het begin van het vierde Democratische presidentsdebat in de staat Ohio spraken alle twaalf kandidaten hun steun uit voor impeachment. Een krappe maar groeiende meerderheid van de Amerikanen is ook voorstander van het impeachment van Trump. Volgens een poll van de Trump-gezinde nieuwszender Fox News is 51 procent nu voor het verwijderen van de president.

De meeste aandacht tijdens het drie uur durende debat ging uit naar de drie koplopers in de peilingen, Joe Biden, Elizabeth Warren en Bernie Sanders, die na een hartaanval weer campagne voert en fel van zich afbeet om te bewijzen dat hij fit is.

Warren, die steeds beter scoort in de peilingen, was het meest aan het woord van alle kandidaten en lag van alle kanten onder vuur. Ze wist de meeste kritische vragen van haar partijgenoten te pareren en werd niet in grote problemen gebracht.

Op sociale media kwam zware kritiek op de organisatoren van het debat CNN en The New York Times. ‘Geen enkele vraag over de klimaatcrisis’ was een veelgehoord kritiekpunt van onder meer Kamala Harris, deelneemster aan het debat.