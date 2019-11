Presidentskandidaat Beto O’Rourke stapt uit race

Donald Trump Beeld AP

“Mij nu terugtrekken is het beste voor de anderen in deze campagne. Het is het beste voor de partij als we ons achter een kandidaat scharen en het is het beste voor het land”, zei O’Rourke op Twitter.

Het voormalige lid van het Huis van Afgevaardigden won in 2018 bijna de Senaatszetel van Texas. De zuidelijke staat is van oudsher een Republikeins bolwerk. Met de energie die deze verrassing teweeg bracht, begon hij aan zijn presidentscampagne.

Reactie Trump

O’Rourke kon niet opboksen tegen Elizabeth Warren en Joe Biden, die in de peilingen steevast naar voren komen als de belangrijkste kandidaten om het namens Democraten op te nemen tegen president Donald Trump. Die reageert overigens weer geheel op eigen wijze op het bericht van O’Rourke.

“Oh nee, Beto is zojuist uit de race voor het presidentschap gestapt ondanks dat hij beweerde dat hij daarvoor was geboren. Ik denk het niet hoor”, klinkt het cynisch op Twitter.

Oh no, Beto just dropped out of race for President despite him saying he was “born for this.” I don’t think so! Donald J. Trump

Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Tupelo in de staat Mississippi deed Trump daar nog een schepje bovenop. “Beto, die arme klootzak. Arme, zielige man”, aldus de Amerikaanse president. Ook Biden kreeg een veeg uit de pan, Trump noemde hem herhaaldelijk “verstandelijk gehandicapt”.

De huidige president is er bovendien van overtuigd dat een “boze meerderheid” van het Amerikaanse volk hem steunt in zijn strijd tegen het afzettingsonderzoek dat door het Huis van Afgevaardigden is begonnen. “Het Amerikaanse volk is de leugens, hoaxes en het extremisme van de Democraten beu.” Trump is ervan overtuigd dat hij de verkiezingen in 2020 wint.