President Zimbabwe herkozen bij betwiste verkiezing

“Mnangagwa Emmerson Dambudzo van de ZANU-PF-partij is uitgeroepen tot gekozen president van de Republiek Zimbabwe,” zei de voorzitter van de Zimbabwaanse kiescommissie tijdens een persconferentie, eraan toevoegend dat de president 52,6 procent van de stemmen behaalde.

Oppositieleider Nelson Chamisa behaalde 44 procent van de stemmen maar betwist dat resultaat. Via berichtendienst X laat zijn partij, de Citizens’ Coalition for Change (CCC), weten dat de telling ‘haastig’ en ‘zonder verificatie’ is gebeurd. Ook de laatste presidentsverkiezing in 2018 werd door de CCC in twijfel getrokken.

Het hoofd van een team van internationale waarnemers van de Europese Unie zei vrijdag dat er in aanloop naar de stemming sprake is geweest van intimidatie en geweld tegen opposanten. Zo werden onder meer plaatselijke mensenrechtenactivisten gearresteerd.

De 80-jarige Mnangagwa, bijgenaamd ‘de krokodil’, volgde in 2017 de autocratische Robert Mugaba op. Hun partij ZANU-PF is daarmee al meer dan 40 jaar ononderbroken aan de macht. Sindsdien de machtswissel is de band met het Westen bekoeld. Zo hebben de Verenigde Staten Mnangagwa’s zoon sancties opgelegd wegens corruptie.