President Zelensky geland in Parijs

Volodymyr Zelensky wordt welkom geheten door de Franse minister-president Elisabeth Borneupon. Beeld AFP

De Oekraïense president landde rond 21.00 uur op de luchthaven van Vélizy-Villacoublay, waar hij werd ontvangen door de Franse premier Élisabeth Borne en de minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna. Franse media meldden eerder op zondag op basis van overheidsbronnen dat Zelensky vanuit Duitsland zou doorreizen naar de Franse hoofdstad.

Het is het tweede bezoek van Zelensky aan Parijs sinds de Russische invasie in Oekraïne vorig jaar. In februari van dit jaar werd hij door Macron ontvangen, samen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

Karelsprijs

De Oekraïense president was zondagmiddag in Aken in Duitsland om de prestigieuze Karelsprijs in ontvangt te nemen. Eerder op de dag was hij al in Berlijn, waar hij ook met Scholz sprak. Zaterdag bezocht hij Italië en Vaticaanstad.

Bij zijn aankomst bij het stadhuis van Aken werd de president vergezeld door de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Ze werden welkom geheten door de burgemeester van Aken. Onder luid applaus werd Zelensky vervolgens ontvangen in de zaal waar de plechtigheid plaatsvindt.

Demonstraties

Buiten de afgezette binnenstad van Aken vonden verschillende demonstraties plaats. Ongeveer honderd deelnemers demonstreerden voor vrede en eisten het vertrek van Duitsland uit de Navo. Er waren ook demonstranten die vragen om een eind te maken aan de wapenleveranties aan Oekraïne. Onder hen bevinden zich ook pro-Russische demonstranten.

In het Kurpark waren meer dan duizend mensen samengekomen met Oekraïense vlaggen. Ze uitten hun solidariteit met Zelensky.

Den Haag

Eerder deze maand bracht Zelensky een bezoek aan Nederland. De Oekraïense president ontmoette in Den Haag Eerste -en Tweede kamerleden, bracht een bezoek aan het Vredespaleis en gaf een speech in het World Forum, waarin hij expliciet aandacht besteedde aan de slachtoffers van de luchtramp met de MH17. Vervolgens vroeg de president om een minuut stilte.

Later sprak Zelensky met premier Rutte over de oorlogssituatie in zijn land en ontmoette hij koning Willem-Alexander. Het korte bezoek werd afgesloten met een bezoek aan de militaire basis in Soesterberg.