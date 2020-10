President Trump heeft corona: waait zijn ‘griepje’ gewoon over?

Beeld EPA

Persbureau AP zag gisteren bij het Witte Huis nog niets opvallends aan Donald Trump. Bronnen van The New York Times zeggen dat de president op dat moment al wel wat schor klonk, maar dat had ook zomaar te maken kunnen hebben met de vele campagnebijeenkomsten en het debat dat hij deze week had met Joe Biden.

Hope Hicks, een van zijn naaste politiek adviseurs, was daarbij aanwezig. Een dag later zat ze bij zijn gevolg tijdens een rally in Minnesota. Aan boord van de Air Force One ontwikkelde ze symptomen. Hicks, en nu dus ook Donald en Melania Trump, bleken besmet.

Melania Trump twitterde dat de twee het in isolatie vooralsnog goed maken. De lijfarts van de president, Sean Conley, zei ervan uit te gaan dat Trump zijn werk kan voortzetten, zij het dus in quarantaine. “Enkele van de beste medici en instanties van ons land staan hem bij.”

Achter de schermen zal echter een militaire operatie op touw zijn gezet. “Reken maar dat óveral een scenario voor is,” zegt David Axelrod, voormalig adviseur van Barack Obama, tegen persbureau Bloomberg. Mochten er complicaties komen die Trump het werk (tijdelijk) on­mogelijk maken, dan worden zijn taken over­gedragen aan vicepresident Mike Pence. In het verleden moesten Ronald Reagan en George W. Bush zich tijdelijk ziek melden. Beiden ondergingen een colonoscopie, een darmonderzoek, maar ze konden spoedig daarna hun werkzaamheden hervatten.

3 november

Over een maand staan de presidentsverkiezingen op het programma. De aanloop daarnaartoe verliep ook zonder coronabesmetting in het Witte Huis chaotisch. In tegenstelling tot zijn tegenstander Joe Biden is Trump stug door­gegaan met grote bijeenkomsten. Meerdere ­keren per week oreerde hij voor duizenden toeschouwers, als brandstof voor zijn presidentschap en campagne. Vandaag zou Trump zijn aanhang toespreken op de landingsbaan van het vliegveld van Sanford in Florida. Die bijeenkomst gaat niet door.

Het eerstvolgende debat met de 78-jarige Democratische kandidaat Biden, op 15 oktober, is even­eens in gevaar. Ook in het beste geval, als Trump geen symptomen ontwikkelt, schrijven de quarantaineregels van het Amerikaanse RIVM voor dat hij twee weken op afstand van mensen uit een risicogroep moet blijven.

Dat Trump positief is getest op Covid-19, hoeft in beginsel geen reden te zijn voor paniek. Volgens de laatste cijfers zijn wereldwijd al 34,3 miljoen mensen hem voorgegaan. De meerderheid heeft nauwelijks tot geen last van de symptomen die bij de longziekte komen kijken. Met zijn 74 jaar behoort de zwaarlijvige president echter zonder meer tot de risicogroep. Volgens een studie van het Imperial College in Londen is het wereldwijde sterftecijfer onder Covid-19-patiënten 1,4 procent. Bij patiënten ouder dan zeventig jaar schiet dat percentage omhoog naar 8,6.

Giswerk

Wat het perspectief voor de president en zijn vrouw betreft: dat is giswerk van het morbide soort. De bijna twintig jaar jongere Britse premier Boris Johnson, aanvankelijk ook sceptisch, werd in april zodanig te grazen genomen dat hij op de intensive care belandde. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro (65) raakte eveneens besmet, maar had geen noemenswaardige ziekteverschijnselen.

Trump is het coronavirus sinds de uitbraak, in weerwil van de 205.000 Amerikaanse slacht­offers, blijven bagatelliseren en heeft eigen­gereide oplossingen aangedragen; zo suggereerde hij dat het een griepje is dat vanzelf overwaait en propageerde hij een behandeling met malariamedicatie waarvan de werking nog niet bewezen is. Dinsdag maakte hij Biden nog belachelijk omdat die in het openbaar consequent een mondkapje draagt. Gisteren zei Trump tijdens een fondsenwervingsbijeenkomst voor het bisdom in New York dat het einde van de pandemie in zicht is. Dat is voorbarig gebleken.