President Sri Lanka zegt aftreden toe na massale protesten

Demonstranten bestormen het huis van president Gotabaya Rajapaksa. Sri Lanka verkeert in een zware economische crisis. Beeld AP

Parlementsvoorzitter Mahinda Abeywardana zei op televisie dat het staatshoofd ermee heeft ingestemd dat hij woensdag opstapt. Politieke leiders besloten na de bestorming om de president en premier Ranil Wickremesinghe te vragen te vertrekken. Volgens lokale media willen ze dat het parlement binnen een week een waarnemend president benoemt, waarna er een nieuwe premier, een interim-regering en uiteindelijk verkiezingen moeten komen.

Premier Wickremesinghe had zich al bereid getoond om terug te treden om plaats te maken voor een regering van nationale eenheid, maar hij sluit niet uit dat hij de functie van de president tijdelijk waarneemt. Zijn woning in Colombo is in brand gestoken. Hij is pas twee maanden premier van het land, sinds Mahinda Rajapaksa, de broer van de president, opstapte als premier.

Financiële reddingsoperatie

De demonstranten geven president Rajapaksa de schuld van de economische crisis in Sri Lanka, de ergste sinds het land in 1948 onafhankelijk werd. Er is al maanden een tekort aan onder meer voedsel, medicijnen en brandstof. Er wordt onderhandeld met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een financiële reddingsoperatie.

Twee maanden geleden bereikte de volkswoede al een kookpunt. Demonstranten staken tientallen huizen van politici en honderden voertuigen in brand. Er vielen acht doden en ruim 200 gewonden. Die protesten leidden tot het vertrek van Rajapaksa’s familieleden uit de regering, maar de president zelf weigerde toen af te treden.