President Polen blokkeert met veto omstreden mediawet

Door de wet tegen te houden vermijdt Duda een conflict met de Amerikanen, maar komt wel zijn relatie met de conservatieve regeringspartij onder druk te staan. Beeld EPA

“Ik spreek mijn veto uit,” sprak Andrzej Duda in een televisieverklaring. Met de wet zouden buiten de EU gevestigde mediabedrijven geen uitzendrechten meer in het land mogen krijgen. Dat zou de Amerikaanse groep Discovery hebben gedwongen zijn meerderheidsbelang in TVN, een van de grootste particuliere tv-netwerken van Polen, te verkopen. TVN24 is de enige grote zender in Polen die nog kritisch bericht over de conservatief-nationalistische regering en geldt bovendien als de grootste Amerikaanse investering in het land.

Niet voor niets hadden de VS maar ook de EU afkeuring uitgesproken over de wet, die op 18 december aangenomen werd door het parlement. De wet zou de persvrijheid, die de afgelopen jaren door de regerende Recht en Rechtvaardigheid (PIS)-partij drastisch is beknot, volgens critici nog verder in het gedrang brengen. Recent gingen tienduizenden Polen in het land de straat op om te protesteren tegen de wet.

Wat nu de doorslaggevende reden is geweest voor Duda om de wet tegen te houden – en dus tegen zijn moederpartij PiS in te gaan – is niet duidelijk. Polen steunt voor zijn militaire veiligheid zwaar op de VS. Maar behalve veiligheid speelt ook geld vermoedelijk een rol: volgens experts zou Discovery met gemak een grote schadeclaim kunnen winnen tegen de Poolse staat.

Door de wet tegen te houden vermijdt Duda een conflict met de Amerikanen, maar komt wel zijn relatie met de conservatieve regeringspartij onder druk te staan. Dankzij de PiS-partij is Duda twee keer verkozen tot president, maar recentelijk distantieert hij zich steeds vaker van de partij, die geteisterd wordt door interne ruzies.