President Niger over couppoging: democratie zal worden gered

Kolonel-majoor Amadou Adramane, woordvoerder van het leger, kondigt de coup aan op de nationale televisie. Beeld via REUTERS

Bazoum wordt sinds woensdag door de presidentiële garde vastgehouden in het presidentieel paleis in de hoofdstad Niamey. Militairen verklaarden later op nationale televisie dat ze de democratisch gekozen regering omver hebben geworpen vanwege ‘slecht bestuur’ en een ‘verslechterende veiligheidssituatie’. De grenzen zijn dicht en er geldt een avondklok in het land.

Buitenlandminister Hassoumi Massoudou roept op X ‘alle democraten en patriotten’ op ervoor te zorgen dat de staatsgreep mislukt.

De couppoging is door regionale leiders en ook landen in het Westen veroordeeld. Zij roepen op tot de vrijlating van de president. Bazoum werd in april 2021 gekozen tot de leider van Niger. Het West-Afrikaanse land telt circa 25 miljoen inwoners en heeft te maken met veel armoede en jihadistisch geweld.

Niger heeft sinds het in 1960 onafhankelijk werd vier staatsgrepen meegemaakt en verscheidene couppogingen. Vlak voordat Bazoum aantrad, werd al een poging gedaan zijn regering omver te werpen en afgelopen maart nogmaals toen hij op bezoek in Turkije was.