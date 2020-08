President Libanon: Onderzoek oorzaak explosie gaat lang duren

De Libanese president Michel Aoun in gesprek met wereldleiders na de explosie in Beiroet. Beeld EPA

Volgens de Libanese president Michel Aoun is het onderzoek namelijk ‘zeer complex’ en kan het daarom niet snel worden afgerond.

De oorzaak van de brand, waardoor bijna 3000 ton ammoniumnitraat in de haven van Beiroet ontplofte, blijft vooralsnog vaag. Er zijn inmiddels wel documenten boven water gekomen die bevestigen dat - behalve de havenautoriteiten - ook de politieke leiders van het land, waaronder president Aoun zelf, op de hoogte waren van de opslag van de hoogst explosieve chemicaliën. Als een tikkende tijdbom lagen ze jaren in een pakhuis, vlakbij drukke woonwijken. Bij de explosie kwamen 180 mensen om het leven - onder wie ook de vrouw van de Nederlandse ambassadeur - Meer dan 6000 mensen raakten gewond. Er zijn nog steeds 30 vermisten.

In zijn eerste interview met buitenlandse media, in dit geval de Franse tv-zender BFMTV, zei Aoun dat het formele onderzoek uit drie delen bestaat. Ten eerste wil hij achterhalen hoe de lading ammoniumnitraat in Beiroet belandde, ten tweede wie er betrokken waren bij de opslag en tenslotte wat er vervolgens allemaal gebeurde om de veiligheid van het goedje te garanderen. De laatste vraag is door velen al beantwoord: niets werd er namelijk gedaan, ondanks waarschuwingen van diverse klokkenluiders. “We waren vastbesloten om snel conclusies te trekken, maar kwamen erachter dat de problemen erg complex zijn en tijd vergen,” aldus Aoun over de stand van zaken van het onderzoek.

Demonstranten vernielen een foto van president Michel Aoun. Beeld EPA

Heel laat

Toen hem werd gevraagd welke maatregelen hij zelf had genomen toen hij hoorde van de explosieven, antwoordde Aoun dat de informatie ‘heel laat’ bij hem was binnengekomen, maar zijn militaire adviseur zou hem hebben gerustgesteld dat eraan werd gewerkt.

Aoun bevestigde dat de FBI (die zaterdag arriveerde) en ook Franse onderzoekers nu ‘hielpen’ bij het onderzoek omdat die ‘meer dan wij de capaciteit hebben om de details te achterhalen over het schip dat het gevaarlijke spul naar Libanon bracht en de gang van zaken daarna’. Het samenstellen van een werkelijk onafhankelijk onderzoeksteam, zoals door veel Libanezen wordt geëist, was onnodig en noemde hij ‘tijdsverlies’.

Aoun, die in een coalitie zit met de machtige Hezbollah-militie die volgens sommige bronnen veel meer zou weten van het ammoniumnitraat (het is in het verleden meermaals gebruikt voor het maken van bommen), zei dat hij om Franse en Amerikaanse satellietbeelden had gevraagd om te bepalen of er voorafgaand aan de explosie mogelijk toch een luchtaanval is geweest.

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah heeft eerder ontkend dat zijn groep ook maar enige rol heeft gespeeld bij de opslag van het explosieve materiaal. Ook Nasrallah noemde een internationaal onderzoek ongewenst, omdat dat bij voorbaat partijdig zou zijn en omdat, volgens hem, dan nooit de eventuele betrokkenheid van Hezbollahs aartsvijand (Israël) zou worden uitgesproken. Israël heeft elk aandeel in de klap ontkend en tot dusver is er ook geen enkele aanwijzing dat het land bij een aanval betrokken was. In het verleden heeft Israël wel, en meer dan eens, munitiedepots en wapentransporten van Hezbollah onderschept en vernietigd.

Vriendjespolitiek

De meeste Libanezen zullen weinig geloven van wat Aoun en Nasrallah zeggen. Demonstranten op straat roepen luid dat de falende politici die niets deden om het gevaar af te wenden zich helemaal niet zouden mogen bemoeien met het onderzoek. Nu al proberen de diverse politieke facties, berucht om corruptie en vriendjespolitiek, elkaar de schuld te geven. Tegelijk lijken ze ook best bereid de hele zaak op de lange termijn in de doofpot te stoppen, zodat niemand als schuldige kan worden aangewezen. Eerder zei een commentator dat alle politieke partijen en milities van elkaar weten dat ze allemaal betrokken zijn bij illegale praktijken in de haven, zoals de smokkel van drugs, luxegoederen en wapens.

Onder druk van de publieke opinie trad vorige week de regering af maar wie Hassan Diab als premier zal vervangen is onduidelijk. Kandidaten staan nu niet te dringen. Gevraagd naar de nationale woede, zei Aoun dat hij die begrijpt, maar aftreden wil hij niet. “Ze noemen me de vader van het volk. Ik ben een van de Libanezen. De stemming in het land kan geen nieuwe verkiezingen aan voordat de rust is hersteld. Verkiezingen zouden alleen emotioneel zijn en geen echte weergave vormen van wat de mensen denken.”

Aoun werd in 2016 gekozen en doorbrak een impasse van meer dan 2 jaar waarin Libanon zonder president zat.