President Joe Biden is vastgelopen in verzet en frustratie

Ohio staat nog steeds achter Trump

Donald Trump is weer op campagnetoer. Formeel was hij zaterdag in Ohio om ‘zijn’ kandidaat Max Miller te steunen tegenover een hem afvallige Republikeinse afgevaardigde, in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgend jaar. Maar voor de in januari afgetreden president moeten deze en de volgende bijeenkomsten vooral duidelijk maken of hij nog voldoende steun heeft om het in 2024 opnieuw te proberen. Als het enthousiasme van de menigte in Ohio enige graadmeter is, lijkt het daar wel op.

Luid joelend en juichend, soms met tranen in de ogen, hoorden zijn duizenden fans Trumps woorden aan. De omstreden ex-president, die vanwege het verspreiden van leugens verbannen is van Facebook en Twitter, serveerde hun de vertrouwde act voor: het land gaat naar de filistijnen door de Democraten, die door fraude de macht hebben gestolen. Misdaadcijfers schieten door het plafond, drugskartels krijgen het land in hun greep, ‘illegale vreemdelingen’ overspoelen de Verenigde Staten.

Komende dagen staan nog twee grote bijeenkomsten gepland, in Texas en Florida. Trump wil wraak nemen op alle Republikeinse Afgevaardigden en Senatoren die in januari voor zijn impeachment hebben gestemd, door zijn fans aan te sporen volgend jaar te stemmen op kandidaten die hem trouw zijn. Dan wordt gestemd over zetels in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.