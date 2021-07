De Haïtaanse president Jovenel Moise. Beeld Getty

Wie achter de aanval zit, is nog niet duidelijk. In een verklaring riep interim-premier Claude Joseph woensdag de bevolking op tot kalmte. Hij zei dat leger en politie de orde zullen handhaven.

De 53-jarige Moïse was sinds 2017 president. Zijn echtgenote raakte gewond bij de aanslag en is in het ziekenhuis opgenomen.