President Ecuador willigt eisen demonstranten in

Beeld EPA

In een gezamenlijke verklaring laten ze weten dat ‘het mobiliseren van mensen in heel Ecuador wordt beëindigd en ze zich toeleggen op het herstel van de vrede in het land’.

Al ruim tien dagen waren er demonstraties in het land die tot harde confrontaties leidden tussen actievoerders en de politie. Sinds 3 oktober zijn zeven doden en 1.300 gewonden gevallen. De demonstraties begonnen nadat Moreno besloot een brandstofsubsidie in te trekken. De maatregel leverde de staatskas ongeveer 4 miljard euro op en was nodig om aan de eisen van het Internationaal Monetair Fonds voor een lening te voldoen.