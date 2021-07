President Cuba roept aanhangers op betogingen neer te slaan

Duizenden demonstranten gingen zondag in Havana de straat op om te betogen tegen het regime van president Miguel Diaz-Canel. Beeld AFP

‘Stop de dictatuur,’ is op video’s te horen uit de monden van de demonstranten. Net als ‘Díaz-Canel stap op’ en, opvallender: ‘Vaderland en leven’. Die leus komt uit een recente muziekvideo en is een variatie op de revolutionaire strijdkreet van Fidel Castro ‘Vaderland of de dood.’ Sinds het einde van de revolutie onder de grondlegger van het communistische Cuba in 1959, hielden critici van het regime zich binnen eigen landsgrenzen meestal gedeisd. Maar gisteren lijkt een kantelpunt te zijn bereikt.

Het protest gisteren op het Caribische eiland is het grootste dat het in decennia heeft meegemaakt. De laatste keer dat Cubanen hun onvrede met het regime massaal op straat uitten was in 1994. Maar destijds beperkten de protesten zich alleen tot de hoofdstad Havana, gisteren gingen in verschillende, ook kleine plaatsen, Cubanen de straat op.

Toerisme

“We zijn niet bang,” riep een demonstrant in Havana volgens de BBC. “We willen verandering, en geen dictatuur meer.” De demonstranten keren zich tegen het regime van president ­Miguel Díaz-Canel, die dit jaar na zestig jaar de macht overnam van Raúl Castro, de broer van Fidel.

Cuba gaat momenteel gebukt onder de zwaarste economische crisis in dertig jaar. De coronapandemie heeft de zwaktes van het communistische economische systeem genadeloos blootgelegd. De economie van Cuba is in 2020 met 11 procent geslonken. Zonder toerisme, een van de belangrijkste inkomstenbronnen van het land, kan de staat niet meer in de basisbehoeften van zijn bevolking voorzien: de laatste maanden staan Cubanen geregeld uren in de rij te wachten op voedsel. Medicijnen zijn er nauwelijks en de regering zag zich genoodzaakt om de elektriciteit in het land meerdere uren per dag af te sluiten.

Koude Oorlog

President Díaz-Canel legt de schuld voor de onvrede bij Cuba’s traditionele vijand uit de Koude Oorlog: de Verenigde Staten. Volgens de leider van de communistische partij is de onvrede veroorzaakt door manipulatie vanuit de VS, dat in recente jaren ook weer economisch verstikkende handelsembargo’s tegen Cuba heeft ingesteld.

Díaz-Canel riep zijn aanhangers in zijn toespraak op om op te treden tegen de anti-overheidsdemonstranten. Zich richtend tot critici in het binnen- en buitenland zei hij ‘verdere provocaties’ niet te zullen dulden.

Pepperspray

Er zijn meerdere arrestaties verricht en het internet is afgesloten. Ondanks die blokkade zijn er talloze beelden op sociale media verspreid. Daarop is te zien dat zwaarbewapende troepen in jeeps door Havana rijden, maar ook hoe demonstranten massaal door de straten marcheren en politieauto’s omver hebben gegooid. Persbureau AP meldt dat de politie pepperspray heeft gebruikt en tijdens een charge een journalist heeft geslagen.

Vanuit de VS is bezorgd gereageerd op het optreden van het Cubaanse regime. De Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur, Jake Sullivan, heeft Cuba gisteren gewaarschuwd de demonstranten niet aan te vallen. ‘De VS steunen vrijheid van menings­uiting op heel Cuba en zouden elke aanval op vreedzame demonstranten die hun universele rechten uitoefenen, sterk veroordelen,’ schreef hij op Twitter.

Demonstraties zijn zeldzaam in het communistische Cuba Beeld AFP

Er werden meerdere arrestaties verricht. Beeld AFP