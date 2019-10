President Chili wil kabinetswijziging

De Chileense president Sebastián Piñera. Beeld AFP

Vrijdag gingen meer dan een miljoen Chilenen de straat op om opnieuw verregaande economische hervormingen te eisen. Volgens gouverneur Karla Rubilar van Santiago waren er bijna een miljoen mensen op de been.

“Ik heb alle ministers gevraagd ontslag te nemen om een nieuwe regering te kunnen vormen en aan deze nieuwe wensen tegemoet te komen,” zei Piñera in een toespraak tot de bevolking. Hij voegde eraan toe dat de noodtoestand zondag kan worden opgeheven als de omstandigheden dat toelaten.

Piñera beloofde eerder deze week onder meer al verhoging van de minimumlonen en pensioenen en bevriezing van de elektriciteitstarieven.

De protesten in Chili begonnen naar aanleiding van de verhoging (van zo’n vier eurocent) van de tarieven voor het openbaar vervoer, maar zijn sindsdien uitgegroeid tot een beweging die pleit voor vermindering van de sociale ongelijkheid in het land. President Piñera blies de ov-verhoging vorige week af, maar de onvrede en betogingen in het land zijn daarmee niet afgenomen.