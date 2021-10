President Bolsonaro ‘vermoordde’ 300.000 Brazilianen met coronabeleid

Demonstranten tegen het coronabeleid in Brazilië. Beeld REUTERS

Over het 1078 pagina’s tellende document, dat dinsdag door de Braziliaanse media werd gepubliceerd, wordt pas volgende week gestemd door de commissie. Bovendien kunnen senatoren het nog wijzigen. Maar het definitieve oordeel over Bolsonaro’s handelen tijdens de coronapandemie zal vermoedelijk niet heel anders zijn.

De president wordt door de senaatscommissie eigenhandig verantwoordelijk gehouden voor de dood van meer dan 300.000 Brazilianen, de helft van het totale dodental in Brazilië door het virus. Hij heeft dat volgens het panel op zijn geweten doordat hij ‘moedwillig’ de inkoop van coronavaccins tegenwerkte. Bovendien bagatelliseerde hij de gevaren van het virus van begin af aan – iets wat hij nog altijd doet.

De aanbeveling: vervolg Bolsonaro onder meer voor moord en ‘misdaden tegen de menselijkheid’. Aanvankelijk wilde het panel de president ook beschuldigen van massamoord en genocide tegen inheemse groepen in de Amazone, waar het virus de bevolking onevenredig hard heeft getroffen. Uiteindelijk zag men daar van af, zei de voorzitter van het panel, Renan Calheiros, in een persconferentie.

Onzeker

Behalve tegen de president beveelt de senaatscommissie ook strafrechtelijke vervolging aan tegen 69 andere mensen. Onder hen drie van de zonen van Bolsonaro en tal van huidige en voormalige regeringsfunctionarissen.

Het is op zijn zachtst gezegd onzeker of het rapport van het elfkoppige panel – van wie zeven uitgesproken opponenten van de extreemrechtse Bolsonaro zijn – zal leiden tot daadwerkelijke strafrechtelijke vervolging, gezien de politieke realiteit van het land.

Als het rapport al wordt goedgekeurd in het lagerhuis, dat Bolsonaro nog altijd goed gezind is, is het aan de procureur-generaal om te beslissen of er strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld. En laat die procureur-generaal, door Bolsonaro zelf aangesteld, nou een loyale aanhanger van de president zijn.

Zonder gevolgen voor Bolsonaro zal het rapport, en de zes maanden onderzoek die eraan voorafgingen, volgens menig expert echter niet zijn. Mede door de vele stuitende onthullingen over het coronabeleid is de populariteit van de in 2019 verkozen president tot een dieptepunt gekelderd. De keiharde conclusies waarmee de commissie nu komt, zullen Bolsonaro’s kansen om in 2022 herkozen te worden er in elk geval niet groter op maken.