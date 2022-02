President Biden: ‘Amerika verzet zich tegen bullebakken, we verdedigen vrijheid’

De Amerikaanse president Joe Biden beantwoordt vragen na afloop van de toespraak waarin hij donderdag bekend heeft gemaakt welke sanctie zijn land tegen Rusland treft in antwoord op de invasie van Oekraïne. Beeld AFP

President Biden kondigde donderdag aan alle tegoeden van vier Russische banken te bevriezen. Ook blokkeert hij export van technologie naar Rusland en kunnen Russische staatsbedrijven niet meer aan Amerikaanse en Europese financiering komen. “We beperken mogelijkheden voor Rusland om te handelen in dollars, euros en yens,” aldus Biden. De presidente meldde daarover te hebben overlegd met de andere leiders van de groep van zeven vooraanstaande geïndustrialiseerde landen (de G7).

“Amerika verzet zich tegen bullebakken, we verdedigen vrijheid – dat is wat we zijn,” zei Biden in een persconferentie in het Witte Huis. Maar er komt vooralsnog geen einde aan Russische toegang tot betalingssysteem Swift, een stap die volgens Biden de Europeanen op dit moment niet willen nemen. Er zijn ook geen maatregelen tegen Vladimir Poetin zelf. Die liggen wel op tafel, volgens Biden. Op vragen van journalisten die wilden weten waarom die maatregelen niet nu werden genomen, gaf de president geen antwoord.

Robuust pakket

Volgens Biden gaat het nieuwe pakket verder dan het afsnijden van Rusland van internationale betaalsystemen. “De sancties die we opleggen gaan verder dan Swift, gaan verder dan alles wat we ooit gedaan hebben. Laten we over een maand eens bespreken of ze werken.”

De Amerikaanse sanctie-expert Edward Fishman noemt het in een eerste reactie op Twitter ‘heel robuust’. ‘Dit zijn inderdaad de snelle en ernstige gevolgen waar Biden voor waarschuwde,’ aldus Fishman.

De VS is vaak scheutiger met sancties dan Europa. De Amerikaanse economie is minder afhankelijk van handel met en energie uit Rusland en vanwege het internationale belang van de dollar hebben de Amerikanen veel mogelijkheden om andere landen financieel te raken.

Biden voorspelde dat in reactie cyberaanvallen op de VS mogelijk zijn, maar dat de VS klaar staan om te antwoorden. Amerikaanse bedrijven, banken en nutsbedrijven zijn gewaarschuwd dat ze voorbereid moeten zijn op cyberaanvallen. Biden zegt niet van plan te zijn met Poetin in gesprek te gaan.

Hoogwaardige technologie

Amerika werkt sinds kort met een nieuwe vorm van sancties, waarbij exportverboden op technologie ook gelden als producten met Amerikaanse elementen elders in de wereld zijn gemaakt. Ongeveer de helft van de Russische import van hoogwaardige technologie wordt nu afgesneden, voorspelt Biden. Hij heeft ook in Azïe steun gezocht voor economische maatregelen. Japan sloot zich bijvoorbeeld aan.

De Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwden al sinds december voor een Russische invasie. Het werd met scepsis ontvangen, maar nu blijkt dat ze wel degelijk goed op de hoogte zijn geweest. Plannen voor een reactie lagen in het Witte Huis dus klaar.

Vrees voor escalatie

Amerikaanse bronnen lieten aan de media weten dat cyberaanvallen op Rusland tot de opties behoren. Daarmee zou de VS de Russische militaire capaciteiten kunnen raken. De bronnen noemen bijvoorbeeld verstoring van internetverbindingen, elektriciteitsvoorzieningen of treinwissels. De Amerikaanse overheid zou hierover echter nog geen besluit hebben genomen. Er zou ook vrees voor escalatie bestaan.

Eén ding is Biden zeker niet van plan: troepen sturen. Hij herhaalde dat ook na de Russische inval nog eens. Zowel de Amerikaanse politiek als het Amerikaanse volk heeft geen greintje zin in oorlog, na jarenlange strijd in het Midden-Oosten die afgelopen zomer eindigden met een debacle in Afghanistan. De VS verplaatste wel troepen naar Navo-bondgenoten in Oost-Europa. Nog eens 7000 Amerikaanse militairen gaan naar Duitsland om de Navo bij te staan.

Maatregelen achter de hand

Eerder deze week kondigde Biden al maatregelen tegen twee banken aan en blokkeerde hij Westerse financiering voor Russische overheidsschulden. Dat was nog maar het begin, gaf hij toen aan. De Amerikaanse regering hield zwaardere maatregelen achter de hand in de hoop daarmee Poetin te weerhouden van een invasie.

Dat komt Biden nu op wat kritiek te staan. Sommige Republikeinen verwijten hem ‘zwak’ buitenlandbeleid. Ze hadden al eerder sancties willen opleggen. De meeste Democraten wilden ze achter de hand houden als dreigement. Beide partijen zijn nu wel van mening dat Amerika stevige consequenties aan de invasie moet verbinden.

“Als Poetin geen vernietigende prijs betaalt voor deze stap is onze eigen veiligheid binnenkort in gevaar,” verklaarde Chris Murphy, een Democratische senator. Kevin McCarthy, de fractievoorzitter van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, spreekt van een ‘kwaadaardige’ invasie en stelt: “Poetins daden moeten serieuze consequenties hebben.”