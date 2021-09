Presentatie nieuwe Afghaanse regering met kopstukken Taliban

De Taliban kondigen Mohammad Hasan Akhund aan als de nieuwe regeringsleider van Afghanistan. Beeld REUTERS

Moellah Mohammed Hasan Akhund gaat de Afghaanse regering leiden. Hij was al buitenlandminister in de eerdere regeerperiode van de Taliban tussen 1996 en 2001 en geldt als een vertrouweling van Haibatullah Akhundzada. Die opperste leider zelf gaat naar verwachting als hoogste geestelijk gezag toezien op de regering.

Niet alleen Akhund is een bekend Talibankopstuk in het rijtje ministers. Sterker, in het kabinet zitten in het geheel geen vertegenwoordigers van andere politieke krachten, in tegenstelling tot wat de Taliban eerder beloofden. Nadat ze drie weken geleden de macht hadden overgenomen in ­Afghanistan, zeiden de radicaal-islamitische strijders dat alle ethnische groepen in het land in de regering vertegenwoordigd zouden worden.

Een Talibanwoordvoerder zei desgevraagd dat het slechts een interimregering is. “Het kabinet is niet compleet, het is waarnemend,” zei hij. “We zullen proberen mensen uit andere delen van het land mee te nemen.” Los van de presentatie van het kabinet, riepen de Taliban dinsdag Afghanistan ook officieel uit tot een ‘islamitisch emiraat’, waar hun strikte versie van de sharia, het islamitisch recht, zal gelden.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet in een statement weten ‘bezorgd’ te zijn over de benoeming van bepaalde individuen. Namen worden niet genoemd, maar duidelijk is dat die zorgen in elk geval uitgaan naar de benoeming van Sirajuddin Haqqani tot binnenlandminister. Hij is de zoon van de oprichter van het zogeheten Haqqaninetwerk, dat vroeger samenwerkte met terreurgroep Al Qaida, en wordt gezocht door de FBI.

De prioriteit voor de nieuwe regering is de wederopbouw van het door oorlog verscheurde land. De economie kreeg een nieuwe klap door de machtsovername. Een bijkomend probleem voor de Taliban is dat Afghanistan een groot deel van zijn tegoeden heeft opgeslagen in de VS, die niet van plan zijn de ­extremisten toegang te bieden.